Soulager sa dépression grâce au yoga : testez la méditation sur la joie

Installez-vous confortablement. Vous pouvez être au sol, en posture de méditation, ou vous asseoir sur une chaise ou même vous allonger, si vous préférez.

Prenez conscience de l’air qui entre par vos narines et qui en sort. Installez un état de détente et de bien-être dans cet espace de méditation que vous vous offrez. Laissez les tensions, les crispations, les sensations de fatigue, de vide, de tristesse s’évacuer encore plus sur chaque expiration.

Prenez du recul par rapport à vos pensées, et plongez délicatement votre conscience dans l’espace du coeur.

[Silence de 30 secondes]

Maintenant, vous allez repenser à une situation dans votre vie où vous étiez vraiment heureux, joyeux, fier de vous. Vous pensez par exemple à une réussite particulière, à la première fois que vous êtes tombé amoureux, à une relation ou à un événement qui vous procure beaucoup de joie. Prenez votre temps pour visualiser la situation. Vous pouvez alors ressentir l’énergie dans votre corps. Vous vous sentez fort, joyeux, heureux. Respirez profondément et laissez un sourire se dessiner sur le visage et se propager à chacune de vos cellules.

[Silence de 30 secondes]

Observez alors cette énergie de joie profonde qui circule dans votre corps. L’ouverture de la poitrine, les battements du coeur… Tout votre corps est baigné par cette énergie de joie, de lumière, une sensation deliberté, de légèreté. Chaque cellule de votre corps respire et exprime la joie de vivre.

[Silence de 30 secondes]

Laissez-vous le temps de goûter à cette sensation de vie, de joie. Vous êtes en sécurité et vous rayonnez la joie tout autour de vous. Soyez confiant, vous pouvez ressentir la joie et l’énergie de vie qui circule en vous. Respirez profondément et, sur une longue expiration, éliminez les dernières tensions. Sur l’inspiration suivante, laissez la joie s’installer dans l’espace du coeur, telle une précieuse graine dorée dont vous allez prendre soin.

[Silence de 30 secondes]

Ramenez votre attention à l’entrée des narines afin de redonner de la vigueur à votre souffle. Vous pouvez amener les mains au niveau du coeur, en prière, et incliner la tête vers vos mains en signe de gratitude envers votre corps, envers toutes ses ressources, toute cette énergie vitale qui est présente. Puis, à votre rythme, vous pouvez quitter cette méditation, revenir aux sensations corporelles et ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous.

Pour en savoir plus, lisez "Je soulage ma dépression grâce au yoga", de Mélanie Veyrond, coll. Yoga & Santé – coéd. Terre vivante & Esprit yoga. Disponible en librairies, magasins bio et sur www.terrevivante.org.