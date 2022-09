Maladie pieds-mains-bouche : les signes à repérer

L'ESSENTIEL Les symptômes du syndrome pieds-mains-bouche apparaissent entre trois à sept jours après la contamination.

La déshydratation est un effet secondaire courant car les plaies dans la bouche empêchent de boire, il faut donc forcer l’enfant à le faire.

Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans sont les plus touchés par le syndrome du pieds-mains-bouche, selon l’Assurance maladie. Mais cette infection virale bénigne peut aussi toucher ceux plus âgés, voire les adultes. Généralement, il y a des petites épidémies au printemps, en été ou au début de l’automne.

Le syndrome pieds-mains-bouche entraîne fièvre et maux de gorge

Cette maladie est généralement due à un virus qui entre par la bouche. Celui-ci passe ensuite par la gorge, le tube digestif, se propage dans le sang et les ganglions lymphatiques. Avant que la maladie ne se déclare, pendant un à deux jours, l’enfant peut ressentir de la fièvre (entre 38 et 39 degrés), des maux de tête, une perte d’appétit, des maux de gorge, des nausées, des vomissements ou encore des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Ces symptômes sont assez communs à d’autres maladies, comme un rhume par exemple. Mais si votre enfant ressent l’un ou plusieurs d’entre eux, il faut l’emmener consulter car ils peuvent être annonciateurs du syndrome pieds-mains-bouche.

L'infection virale provoque une éruption cutanée

Quand l’infection est déclarée, les symptômes évoluent. Les enfants ont généralement des rougeurs et des irritations sur la bouche et au niveau de la gorge. Ensuite, des petits points rouges apparaissent sur la langue, les gencives et à l’intérieur des joues. Assez rapidement, ils se transforment en cloques cutanées avec du liquide à l’intérieur. Celles-ci éclatent rapidement mais la trace laissée peut être douloureuse.

En parallèle, il y a aussi des lésions - petites taches rouges puis ampoules - sur d’autres parties du corps comme le dos, les doigts, la plante des pieds. "Les caractéristiques du virus sont une éruption cutanée qui apparaît sur les mains, les pieds et la bouche, mais l'éruption cutanée peut souvent se trouver sur tout le corps, y compris le tronc et les organes génitaux", explique Dana Schmidt, pédiatre.

Se laver les mains pour éviter d’être contaminé

Le syndrome est généralement contagieux pendant les premiers jours de la maladie. "Comme la plupart des virus, les mains, les pieds et la bouche sont assez contagieux, indique Dara Schmidt. Ainsi, dans une garderie ou une école, cela peut se propager très rapidement". Côté symptômes, les tâches cutanées devraient disparaître dans les dix jours.

Pour éviter d’attraper la maladie, il faut suivre les mêmes consignes que pour beaucoup de virus : se laver régulièrement les mains, ne pas être en contact avec une personne malade, ou encore nettoyer les surfaces et le linge qui peut avoir été en contact avec le virus.