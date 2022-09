Démence : la prise de multivitamines ralentirait son arrivée chez les seniors

L'ESSENTIEL 60 % des participantes étaient des femmes.

Aucun volontaire ne prenait de compléments alimentaires avant l’étude.

Consommés régulièrement, les flavanols contenus dans le cacao peuvent améliorer la vasodilatation cérébrale, le flux sanguin et la formation de nouveaux vaisseaux.

"On vante les mérites des compléments alimentaires en matière de protection cognitive, mais les preuves à l'appui sont mitigées", ont indiqué des chercheurs de l’université de Wake Forest aux États-Unis. C’est pourquoi ils ont décidé de tester si l'administration quotidienne d’un extrait de cacao (contenant 500 mg/jour de flavanols) ou d’une supplémentation en multivitamines et minéraux améliorait la cognition chez les personnes âgées.

Des multivitamines ou un extrait de cacao contre le déclin cognitif ?

Pour les besoins des travaux publiés dans la revue Alzheimer’s & Dementia, les scientifiques ont suivi 2.262 adultes en bonne santé, âgés de 73 ans en moyenne, pendant trois ans. Ils ont évalué les fonctions cognitives des participants grâce à un entretien téléphonique et des tests (se souvenir de listes de mots et d’anecdotes, la création de notes vocales, la fluidité verbale…) au début de l'étude et chaque année.

Dans le cadre des recherches, les volontaires ont été répartis en quatre groupes : l’un prenait tous les jours de l’extrait de cacao et une préparation vitaminée qui contenait des vitamines (A, D, K et B9 principalement), du calcium, du magnésium, du phosphore, du chrome, etc. Les membres du deuxième groupe devaient prendre de l’extrait de cacao et un placebo. Dans le troisième groupe, les participants avaient recours au placebo et à la préparation vitaminée. Quant au dernier groupe, il ne prenait que le placebo.

La prise d’une préparation vitaminée réduirait le risque de démence

D’après les résultats, l'extrait de cacao n'a eu aucun effet sur la cognition des seniors. En revanche, la prise quotidienne de multivitamines avait un effet bénéfique significatif sur la fonction cognitive des personnes âgées. "Cet effet était plus prononcé chez les participants ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires", peut-on lire dans les recherches. Selon les auteurs, les avantages d’une supplémentation en vitamines et minéraux ont été observés pour la mémoire et les fonctions exécutives.

"Cette étude fournit les premières preuves d'un essai à long terme et de grande envergure pour montrer l'efficacité d’une supplémentation en multivitamines afin d’améliorer la cognition chez les adultes plus âgés. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats", a conclu l’équipe.