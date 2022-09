Être en meilleure forme physique et plus productif : la sieste est-elle une bonne idée ?

L'ESSENTIEL 13% des 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps selon l’Inserm.

Selon l’Assurance maladie, les besoins de sommeil varient d’une personne à l’autre mais vont de 6 à 10h.

C’est un conseil de l’Assurance maladie : faire une sieste dans l'après-midi pour compenser le manque de sommeil. Mais pour que celle-ci ne perturbe pas la nuit à venir et l’endormissement, il faut qu’elle dure 5 à 20 minutes maximum et avoir lieu entre 12 et 15 heures.

Amélioration de la cognition

Selon une étude publiée dans la revue Archives of Internal Medicine, faire la sieste pourrait améliorer la cognition. En effet, d’après les auteurs, les participants qui avaient fait une sieste avaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire, de fluidité verbale et d’apprentissage perceptif comparativement à ceux qui étaient restés éveillés.

Meilleures capacités neurocognitives

“Le sommeil a des effets réparateurs après une période prolongée d'éveil mais accroît également les capacités neurocognitives comparativement à ce qu'elles étaient avant de faire la sieste”, expliquait Matthew Walker, l’un des auteurs, lors d’un congrès.

La sieste serait néfaste…

Néanmoins, selon une autre étude publiée en juillet dernier dans la revue Hypertension, faire souvent des siestes dans l’après-midi serait néfaste pour la santé. Les auteurs ont en effet estimé que les personnes qui faisaient habituellement la sieste l’après-midi avaient plus de risque de développer de l’hypertension - 12% de plus -, ou d’avoir un accident vasculaire cérébral (AVC) - 24% de plus -, comparativement à celles qui ne dormaient pas en journée.

…car associée à une moins bonne santé

“Bien que la sieste en elle-même ne soit pas dangereuse, de nombreuses personnes qui font des siestes le font en raison d'un mauvais sommeil nocturne qui est associé à une moins bonne santé, et les siestes ne suffisent pas à compenser cela”, explique Michael Grandner, psychologue clinicien et expert du sommeil au média CNN.

Marcher, bien boire et manger

Si vous vous sentez fatigué dans l’après-midi, surtout après le repas, quelques conseils vous permettront de retrouver la forme sans dormir. Une petite marche a par exemple plusieurs bienfaits : prendre l’air et activer son corps. Ensuite, il faut penser à s’hydrater régulièrement pour avoir de l’énergie. Enfin, une alimentation équilibrée, avec des portions raisonnables, participe aussi à être en forme.

Des conseils à essayer plutôt que de faire la sieste, qu’il vaut mieux ne pas faire tous les jours.