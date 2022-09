La menthe : une plante bénéfique pour la santé

L'ESSENTIEL La menthe est déconseillée aux personnes souffrant de troubles de la vésicule biliaire ou d'hypertension.

La menthe est une plante herbacée de la famille des Lamiacées qui serait originaire d’Europe et du Proche-Orient.

On reconnaît son odeur entre mille: la menthe, qui est une des plantes aromatiques les plus populaires.

Synonyme de fraîcheur, il en existe de nombreuses variétés mais seules deux d'entre elles sont vraiment utilisées: la menthe verte et la menthe poivrée.

Riche en menthol

Toutes les deux ont des effets médicinaux reconnus depuis des siècles grâce à leur concentration exceptionnelle en micronutriments: bêta-carotènes, vitamine C, vitamine E et zinc, excellents pour les défenses immunitaires et pour prévenir le vieillissement prématuré des cellules lié à l’oxydation.

La menthe verte est principalement utilisée en cuisine pour son goût, pour préparer le thé à la menthe à l’oriental ou encore des rouleaux de printemps. La menthe poivrée, quant à elle, est particulièrement riche en menthol et est utilisée en phytothérapie. Elle est reconnue efficace par l’Agence Européenne du médicament, la Coopération scientifique européenne en phytothérapie et de nombreuses études.

L’huile essentielle de menthe poivrée est notamment reconnue pour soigner les maux de tête, déboucher les muqueuses respiratoires et lutter contre les douleurs digestives.

Propriétés tonifiante

En cosmétique, la menthe poivrée est aussi appréciée pour ses propriétés tonifiante et cicatrisante. De plus, elle soulage l’irritation de la peau et des cheveux en activant la circulation sanguine.

Certains l'utilisent aussi pour stimuler la croissance des cheveux: une étude a comparé son efficacité à celle d'un médicament indiqué pour traiter la chute de cheveux. Résultat : l'huile de menthe poivrée dépasse le traitement, avec 92% de croissance contre 55% après 4 semaines de prise.

Son utilisation doit cependant toujours être faite sur les conseils d'un pharmacien ou d'un aromathérapeute certifié car elle présente des contre-indications : elle est par exemple déconseillée aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes et allaitantes.