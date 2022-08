Covid-19 : la quantité d’antigène viral est liée à la gravité de la maladie

L'ESSENTIEL Une personne sur huit garde des séquelles de son infection à la Covid-19, notamment des douleurs respiratoires, abdominales ou encore musculaires.

Ce mardi 30 août, près de 15 000 patients sont en cours d’hospitalisation, dont 850 en soins critiques.

Une personne sur huit garde des séquelles de son infection à la Covid-19, notamment des douleurs respiratoires, abdominales ou encore musculaires.

Selon une nouvelle étude publiée dans les Annals of Internal Medicine, les personnes hospitalisées pour une infection aiguë au SARS-CoV-2, le virus qui provoque le Covid, auraient un niveau d’antigène viral plus élevé dans le sang que les autres malades du coronavirus. Le niveau moyen d’antigène contre le SARS-CoV-2 est 3,10 fois plus élevé chez les patients nécessitant une ventilation non invasive ou une oxygénothérapie à haut débit (deux techniques d’aides respiratoires).

La mesure des antigènes, un moyen prometteur

D’autres facteurs sont également corrélés à une moindre échelle, à un niveau d'antigène plus élevé : le sexe masculin, un temps plus court après l'admission à l'hôpital, la réduction du nombre de jours de traitement au Remdesivir et l’insuffisance rénale. En revanche, la couleur de peau, l'origine ethnique, l'indice de masse corporelle et l’immunodépression n'ont pas de conséquences.

Les auteurs suggèrent que les niveaux d'antigène contre le SARS-CoV-2 seraient des biomarqueurs (substance qui sert d’outil de mesure) prometteurs, pour prédire la progression de la maladie chez un patients hospitalisés pour un Covid. Ils pourraient également permettre de mieux comprendre le développement de la maladie.

Plus de 2.500 participants

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang sur plus de 2.500 participants issus de dix pays, d’août 2020 à novembre 2021. Tous étaient des adultes hospitalisés pour une infection aiguë par le SARS-CoV-2, avec plus ou moins 12 jours de symptômes, inscrits à la plateforme de l'essai TICO (Therapeutics for Inpatients with Covid19) de l’Institut Kirby.