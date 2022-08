Variole du singe : la vaccination intradermique autorisée pour économiser des doses

Il existe un seul vaccin contre la variole du singe. Appelé Jynneos, aux États-Unis, et Imvanex dans l’Union Européenne, il est fabriqué par une entreprise danoise, la seule au monde habilitée à le faire. Or depuis que les cas se multiplient à travers le monde, les besoins en vaccins augmentent. Pour améliorer la couverture vaccinale, sans créer de nouvelles tensions sur les approvisionnements, l’Agence européenne du médicament (EMA) vient d’autoriser une nouvelle technique de vaccination, plus économe en sérum. Elle l’annonce dans un communiqué, paru le vendredi 19 août. "Lorsqu'il est administré par voie intradermique, une plus petite dose du vaccin peut être utilisée, précise l’EMA dans le document. Compte tenu de l'approvisionnement actuellement limité en vaccins, cela signifie que davantage de personnes peuvent être vaccinées."

To address the #monkeypox outbreak in ???????? countries, our Emergency Task Force advises that monkeypox vaccine Imvanex can be used as an intradermal injection, just below the top layer of the skin, so more people can be vaccinated.

Find out more ????https://t.co/opiXGwYnLF pic.twitter.com/r9xWTkDFlC