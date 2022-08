Covid-19 : les vaccins sont «sans danger» pour les femmes enceintes

L'ESSENTIEL Un "problème de santé grave" était défini comme tout événement ayant entraîné une visite aux urgences et/ou une hospitalisation au cours des sept jours suivant la vaccination.

Depuis le 20 juillet, il est recommandé aux femmes enceintes de recevoir une deuxième dose de rappel.

Les vaccins contre la Covid-19 ne représentent pas de risque pour les femmes enceintes. C’est ce qu’a révélé une étude publiée dans la revue The Lancet. Dans le cadre de ces recherches, des scientifiques du BC Children's Hospital Research Institute à Vancouver (Canada) ont tenté de déterminer la fréquence et la nature des problèmes de santé chez les futures mamans après la vaccination, par rapport aux femmes enceintes non-vaccinées et aux personnes vaccinées mais n’étant pas enceintes.

286.297 répondantes

Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont examiné les données des participantes, âgées de 15 à 49 ans, de sept provinces et territoires canadiens, qui ont été recueillies entre décembre 2020 et novembre 2021. Toutes les participantes vaccinées ont été invitées à signaler elles-mêmes tout problème de santé au cours des sept jours suivant chaque dose du vaccin contre le coronavirus.

Au total, 191.360 femmes dont l’état de grossesse était connu ont répondu à l'enquête concernant la première dose et 94.937 ont répondu au sondage sur la seconde dose. Selon l’équipe, 180.388 ont reçu une dose et 94.262 ont bénéficié d’une seconde dose d'un vaccin à ARNm. Sur les 6.179 volontaires non-vaccinées, 339 étaient enceintes et 5.840 n’attendaient pas d’enfant.

"Les vaccins à ARNm sont sûrs pendant la grossesse"

D’après les résultats, 4 % des femmes enceintes vaccinées ont signalé un problème de santé significatif après la première dose d'un vaccin à ARNm et 7,3 % après la deuxième dose. Les événements les plus fréquents après la deuxième dose chez les femmes enceintes étaient une sensation de malaise, des maux de tête, des migraines et une infection des voies respiratoires.

En comparaison, 3,2 % des participantes enceintes non-vaccinées ont signalé des événements similaires au cours des sept jours précédant la réalisation de l'enquête. Dans le groupe témoin de femmes non-enceintes vaccinées, 6,3 % ont rapporté un problème de santé dans la semaine suivant la première dose et 11,3 % après la deuxième dose.

"Les vaccins à ARNm sont sûrs pendant la grossesse. Ces données peuvent être utilisées pour informer de manière appropriée les femmes enceintes sur la réactogénicité des vaccins contre la Covid-19 pendant la grossesse, et doivent être prises en compte parallèlement aux données d'efficacité et d'immunogénicité pour formuler des recommandations appropriées sur la meilleure utilisation des vaccins pendant la grossesse", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.