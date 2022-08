Pratiquer un sport collectif est-il meilleur pour la santé mentale des enfants ?

Si, bien sûr, le sport en général est bon pour la santé mentale, de plus en plus de sportifs de haut niveau ont révélé leur mal-être ces dernières années. Pour essayer de comprendre, une étude américaine a questionné plus de 10.000 jeunes sur leur santé mentale en fonction du sport pratiqué.

Le sport collectif améliore la santé mentale

D'après cette étude portant sur des jeunes sportifs de 9 à 13 ans, publiée dans la revue scientifique Plos One, les signes d'anxiété, de dépression, les problèmes d'attention ou le repli sur soi étaient inférieurs de 10 % chez les jeunes pratiquant un sport collectif par rapport à ceux adeptes des sports individuels. Ces derniers augmenteraient d’ailleurs de 16 % les problèmes de santé mentale.

L'explication se trouverait non seulement sur le niveau de pression et de stress qui repose sur le sportif individuel, mais aussi sur le soutien des coéquipiers qui permet de répartir cette pression et de s'appuyer sur les autres. Certains sports comme la gymnastique ou la danse qui imposent des critères physiques sont encore plus à risque pour la santé mentale en raison des jugements inévitables dans ce type de sport.

Être vigilant avec son enfant

Si cette étude met en évidence l'intérêt des sports collectifs par rapport aux sports individuels, attention tout de même à ne pas stigmatiser, mais plutôt à avoir une approche personnalisée pour son enfant.

En communiquant régulièrement avec lui pour s'assurer qu'il prend toujours du plaisir et qu'il gère bien le stress, tous les sports peuvent être accessibles et permettre un épanouissement de soi.