Les ampoules rançon des premières randonnées, sauf si on les prévient

De l’achat des chaussures à la conduite à tenir dès que l’ampoule est là, un bon sujet pour apprendre à respecter notre peau et les prévenir.

Les ampoules sont la rançon quasi inéluctable des premières randonnées, lorsqu’une peau surprotégée par l’inactivité et les tissus douillets, se retrouve confrontée à la double agression du frottement et de l’humidité.

Une ampoule se forme lorsque la peau subit une friction qui sépare sa couche superficielle des couches profondes. L’épiderme, la surface de la peau, suit le mouvement, alors que le derme, la couche profonde, est immobile. L’organisme envoie donc des substances lubrifiantes internes – c’est le même mécanisme que celui de la formation d’un œdème – ce qui explique la présence de liquide dans l’ampoule.

Petite mais douloureuse!

La peau étant extrêmement riche en terminaisons nerveuses, (il suffit de se brûler pour le comprendre), en cas de la formation d’une ampoule, en se délaminant, entraîne des douleurs de plus en plus importantes en fonction des mouvements.

Pas inéluctable

On peut éviter les ampoules avec quelques précautions. La plus logique est d’éviter les zones de friction en ayant des chaussures d’une pointure supérieure ou en mettant une chaussette plus un bas qui contrecarrent la friction et empêche le pied de bouger dans une chaussure un peu plus large que d’habitude.

Il existe toute une gamme de produits de protection, car les ampoules se forment à peu près toujours aux mêmes endroits. Pour les pieds, on trouve ces produits en pharmacie ou dans les magasins spécialisés dans la randonnée. N’oubliez pas également que les mains sont sensibles et que les gants s’imposent chez les jardiniers du dimanche.

Si, le mal est fait…

On ne cherchera pas systématiquement à crever l'ampoule, mais plutôt à la protéger. Il existe des peaux synthétiques particulièrement efficaces. Si vous n’en disposez pas et que l’ampoule menace de se rompre, prenez une aiguille à coudre, désinfectez-la avec de l’alcool ou de l’eau de Cologne, puis percez à sa base. Une légère pression du doigt permettra d’évacuer le liquide. Il faudra alors considérer cette ampoule crevée comme une vraie plaie et donc la désinfecter et la protéger afin qu’elle ne se complique pas d’une infection qui pourrait gâcher les vacances.

Car une ampoule bien gérée n’interdit pas la poursuite de l’exercice. Les doubles peaux qui s’achètent en pharmacie, et que tout marcheur devrait avoir dans son sac, permettent même, devant une ampoule propre et désinfectée, quelques heures supplémentaires de marche pour rentrer sans douleur.