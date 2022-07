Qu'est-ce que l'onco-sexologie ?

Certains cancers affectent particulièrement la sexualité des patients à cause de leur localisation au niveau des organes génitaux par exemple. Mais en réalité, tous les cancers, et en particulier leur traitement, ont des conséquences sur la sexualité, la libido et le plaisir. Prendre en compte cette dimension est la spécialité de l'onco-sexologie.

Répondre à un besoin encore trop tabou

Si la sexualité peut parfois être perçue comme superflue devant une maladie comme un cancer, ne pas la prendre en compte c'est parfois aggraver la qualité de vie du patient, mais aussi de son ou de sa partenaire.

Apparu ces dernières années, l'onco-sexologie répond à un besoin resté tabou pendant trop longtemps. Loin d'être négligeable, la vie sexuelle d'un couple est au contraire une partie importante du soutien pendant le traitement et de la reconstruction par la suite.

Comment considérer le corps du patient comme désirable ou érotique ?

Le travail des sexologues spécialisés dans cette discipline est non seulement de se réapproprier son corps, mais aussi ses sensations de plaisir et de désir. Mais leur rôle ne se limite pas à cela puisqu'ils interviennent aussi pour aider à surmonter certains problèmes sexuels fonctionnels comme des problèmes d'érection, d'éjaculation, une sécheresse vaginale ou encore des douleurs.

Si vous ou un de vos proches est concerné, n'hésitez pas à consulter des sites spécialisés comme par exemple le Syndicat national des médecins sexologues où vous trouverez un annuaire des spécialistes.

En savoir plus : Syndicat national des médecins sexologues : snms.org.