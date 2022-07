Souffrez-vous de solastalgie ?

Être déprimé par le changement climatique, c'est possible.

Appelée aussi la « dépression verte », la solastalgie - un néologisme de Glenn Albrecht, philosophe australien de l'environnement - résume les conséquences psychologiques en lien avec les changements de l'environnement.

De quoi s'agit-il exactement ?

Véritable détresse psychologique avec des conséquences dans le quotidien, la solastalgie apparaît lorsque la prise de conscience de l'état de la planète fait trop souffrir.

Le sentiment d'impuissance ainsi que la perte de contrôle sont en général très envahissants et engendrent une perte de sens et une peur de l'avenir. La tristesse, le regret et l'anxiété qui en découlent ont de véritables impacts sur le travail et la vie personnelle, à tel point que certains développent des idées noires.

Une souffrance à prendre en compte

Avec les conséquences grandissantes du réchauffement climatique et l'éco-anxiété qui en découle, la solastalgie concerne de plus en plus de personnes à travers le monde et doit être prise en compte sur le plan psychologique et parfois psychiatrique.

Si consulter un psychologue peut être utile pour prendre du recul sur sa peur, agir et s'investir pour essayer d'atténuer le risque permet de se donner un rôle actif et de reprendre un certain contrôle.

En savoir plus : "L'éco-anxiété : Vivre sereinement dans un monde abîmé" de Dr Alice Desbiolles.