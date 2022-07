Daniel Lévi face au cancer : sa femme donne de ses nouvelles

L'ESSENTIEL Daniel Levi se fait connaître des Français en chantant "Ce rêve bleu", la célèbre chanson du dessin animé Aladdin.

Il incarnera ensuite Moïse de la comédie musicale "Les Dix Commandements".

"Chers amis, après un long moment d’absence, veuillez pardonner mon silence. Ma priorité était d’être auprès de mon mari, aujourd’hui toujours en convalescence mais bien. Nous avançons pour le meilleur". Dans un post sur le réseau social Instagram, Sandrine Abroukat a donné des nouvelles de son conjoint Daniel Levi, qui lutte contre un cancer du côlon depuis 3 ans.

"Merci à tous"

"Sachez que vous lui manquez terriblement et qu’avec l’aide de D… il vous retrouvera très vite sur scène et en pleine forme", a ajouté Sandrine Abroukat, avant de remercier les soignants : "Merci à tous le service hospitalier de l’Hôpital européen, merci à tous les médecins pour leur dévouement sans faille, merci à vous tous pour toutes vos prières et on continue". En 2019, le chanteur Daniel Levi avait révélé être atteint d'un cancer du côlon, diagnostiqué tardivement.

Un cancer du côlon est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne de cet organe. Il se développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique, jusqu’à former une masse appelée "tumeur maligne".

3ème cancer le plus fréquent chez l’homme

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, est le 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme, après ceux de la prostate et du poumon. "Il touche chaque année plus de 43 000 personnes en France (dont environ 23 000 hommes et 20 000 femmes), et est responsable de plus de 17 000 décès par an", précise l’Institut National du Cancer.