Au Royaume-Uni, il est possible se procurer un médicament anti-gueule de bois

L'ESSENTIEL La pilule doit être ingurgitée plusieurs heures avant de commencer à boire de l’alcool.

Pour lutter contre la gueule de bois, il convient d'adopter les bons gestes, tels que boire de l’eau, se reposer, manger suffisamment et espacer les verres.

Elle semble être la solution parfaite pour pouvoir profiter de boissons alcoolisées cet été sans craindre les lendemains difficiles. Une première pilule anti-gueule de bois a été mise au point par le laboratoire suédois Myrkl. Depuis le début du mois de juillet, ce médicament est vendu au Royaume-Uni. Il peut également être acheté en ligne dans une dizaine de pays européens, y compris en France.

Comment une pilule peut-elle nous promettre d’esquiver les désagréments classiques d'un lendemain de soirée un peu trop arrosée ? Grâce à des probiotiques qui décomposent l’alcool dans le sang. D'après les fabricants, ce médicament peut réduire jusqu’à 70 % de l'alcool absorbé au bout de 60 minutes, avec des effets euphorisants amenuisés.

Des doutes sur son efficacité

Selon certains professionnels de santé, son efficacité reste à prouver. Cette "pilule miracle" n’a pas été homologuée par l'autorité de contrôle britannique des médicaments. Il ne s’agit donc pas d’un médicament à proprement parler. Ensuite, il ne protège pas des autres effets indésirables de l’alcool, tels que la déshydratation ou l'hypoglycémie.

Enfin, l’échantillon de l'étude, qui est petit, laisse planer le doute quant à la véritable efficacité de cette pilule contre la gueule de bois, a soulevé l’hépatologue Ashwin Dhanda, dans un article récemment publié sur le site The Conversation. "Premièrement, les chercheurs n'ont rapporté les résultats que de 14 des 24 personnes, car dix d'entre elles avaient un taux d'alcoolémie plus faible au départ. Deuxièmement, les résultats variaient entre les différentes personnes, ce qui réduit la précision de l'étude. Et troisièmement, les chercheurs ont testé sept jours de traitement avant une seule consommation d'alcool, mais la société recommande de ne prendre que deux pilules une à douze heures avant toute consommation", a-t-il développé.