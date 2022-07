Les comportements sexuels de mon enfant sont-ils normaux ?

Les explorations sexuelles sont normales et font partie du développement de l'enfant.

S'il est normal que les jeunes enfants explorent leur propre corps et soient curieux de savoir comment les autres sont faits, certains comportements doivent attirer l'attention des parents.

Comment distinguer les comportements normaux ?

Si les enfants commencent à toucher leur corps quasiment dès la naissance, ils explorent plus volontiers entre 3 et 5 ans. Le plus souvent spontané, l'exploration sexuelle consiste le plus souvent à se comparer et se toucher, y compris entre enfants.

La normalité du comportement repose surtout sur le type d'attouchement qui doit se faire si l'autre enfant est à l'aise et se limiter à une exploration superficielle.

Si l'enfant essaie de faire une pénétration, d'embrasser les organes génitaux d'un autre ou de le masturber, il faut toujours se demander où il a pu apprendre ce type de comportement qui normalement est inconnu des tout petits.

Faut-il réagir ?

À cet âge, les jeunes enfants ont du mal à comprendre ce qu'est la pudeur c'est pourquoi ils peuvent avoir ce type de comportement y compris en public. Toutefois, rappeler à votre enfant que certaines parties de son corps sont intimes et ne doivent pas être montrées ou touchées par des adultes ou des enfants plus âgés va l'aider à comprendre son intimité.

Évitez surtout de vous moquez de lui ou de juger négativement pour ne pas développer un sentiment de culpabilité. Au contraire expliquez lui qu'il s'agit d'un comportement qui peut se faire mais dans une pièce à l'abri des regards.

En savoir plus : "Zizis et Zézettes (Mes p'tits pourquoi)" de Camille Laurans et Jess Pauwels.