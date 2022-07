Le garçon « le plus allergique du monde » est décédé à 20 ans

L'ESSENTIEL L'allergie peut se traduire par différents symptômes : cutanés (eczéma, rougeur), respiratoires (asthme, rhinite allergique), digestifs (diarrhées, vomissements, douleurs abdominales).

À ce jour, plus de 280 cas de gastro-entérite à éosinophiles ont été rapportés dans le monde, principalement parmi la population caucasienne, selon le site Orphanet.

Il était surnommé le « garçon le plus allergique du monde » par sa mère. Le Britannique Paul Braithwaite est décédé cette semaine à l'âge de 20 ans, des suites d'une « forme rare et débilitante de gastro-entéropathie à éosinophiles », une pathologie diagnostiquée alors qu'il n'était qu'un bébé.

Allergique au soleil et à la poussière

A l'époque, il était le seul Britannique connu à être atteint de cette maladie, et le premier cas enregistré depuis 1906, a annoncé le journal britannique The Sun. Il faut dire que les conditions de sa pathologie étaient particulièrement handicapantes : en plus des vomissements à répétition, le seul contact avec la lumière du soleil, l'herbe, les tissus, la poussière ou encore les animaux pouvait provoquer de violentes éruptions cutanées.

Sans compter les dizaines de types d'aliments auxquelles il était totalement allergique. C'est finalement un cancer qui aura emporté le jeune homme, après des années de bataille.

Des hommages

Sa mère Kelly a déclaré au Sun : « Il avait toutes les allergies qui existaient, sa peau était rouge vif et il souffrait presque quotidiennement. Sa croissance était ralentie à cause des médicaments qu’il prenait : à l’âge de 20 ans, il portait encore des vêtements pour des enfants de 10 à 11 ans. » Malgré tout, il « faisait face avec la meilleure attitude possible et plaisantait de tout ».

Son courage dans l'adversité lui avait d'ailleurs valu d'innombrables fans, comme Fabio Capello, l'ancien entraîneur de l'équipe de football d'Angleterre, ou encore Eamonn Holmes, le journaliste et présentateur de l'émission This Morning. Tous lui ont rendu un dernier hommage, avant son inhumation prévue le 18 juillet.