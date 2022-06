Cancer colorectal : l’influenceuse Deborah James est morte à 40 ans

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein.

Cette maladie est responsable de plus de 17.000 décès par an.

Une triste nouvelle pour ses abonnés. Deborah James, une journaliste anglaise suivie par un million de personnes sur Instagram, est décédée à l’âge de 40 ans, ce mardi 28 juin, à cause d’un cancer du côlon. "Nous sommes très tristes d’annoncer la mort de Dame Deborah James, une merveilleuse épouse, fille, sœur, mère. Elle est partie paisiblement aujourd’hui entourée de sa famille", ont indiqué ses proches dans la légende d’une photo de l’ancienne directrice d’école publiée sur le réseau social de partage d’images et de vidéos.

"Ses efforts infinis pour sensibiliser sur le cancer"

En 2016, Deborah James, connue sous le nom de "Bowelbabe", a appris qu’elle souffrait d’un cancer colorectal. Depuis son diagnostic, la mère de deux enfants de 12 et 14 ans a décidé de présenter le podcast de la BBC "You, Me And The Big C" (Vous, moi et le cancer) et écrit un livre sur sa maladie. Avant de mourir, elle s’était donnée pour objectif de récolter 250.000 livres afin de poursuivre son combat contre le cancer. En mai, alors qu’elle était en phase terminale et en soins palliatifs, elle a levé plus de 7 millions de livres pour la recherche.

"Nous sommes immensément fiers d'elle, de son travail et de son engagement militant pour lever des fonds et de ses efforts infinis pour sensibiliser sur le cancer. Deborah a partagé son expérience avec le monde entier pour faire tomber les barrières, briser les tabous et changer le discours autour le cancer. Même dans ses moments les plus difficiles, sa détermination à collecter des dons et à sensibiliser le public était une source d'inspiration", a ajouté sa famille.

"Grâce à elle, de nombreuses vies seront sauvées"

Après la publication de cette photo sur son compte Instagram, plusieurs personnalités britanniques ont réagi. C’est le cas de Boris Johnson. "Je suis terriblement attristé d'apprendre que Dame Deborah James est décédée. Elle a été une source d'inspiration pour tant de personnes. La sensibilisation qu'elle a apportée au cancer de l'intestin et la recherche qu'elle a financée grâce à ses campagnes constitueront son héritage durable. Grâce à elle, de nombreuses vies seront sauvées", a écrit le premier ministre britannique sur Twitter.

Le prince William et son épouse, Kate, ont également fait part de leur tristesse sur Twitter. "Nos pensées vont à ses enfants, à sa famille et à ses proches. Deborah était une femme inspirante et avait un courage inébranlable dont l'héritage perdurera".