Remèdes de grand-mère contre les bouffées de chaleur : nos idées

L'ESSENTIEL Les bouffées de chaleur sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes.

Elles peuvent durer quelques secondes, voire plusieurs minutes.

Si elles sont fréquentes et qu'aucun remède n'est efficace, il est important de solliciter un avis médical.

Certains maux sont bénins mais pénibles. C’est le cas des bouffées de chaleur : elles ne sont pas graves mais elles sont handicapantes. Courantes chez les femmes ménopausées, elles sont aussi liées à d’autres troubles et pathologies. Quelques astuces naturelles permettent de les éviter.

Quelles sont les causes ?

Dans la majeure partie des cas, les bouffées de chaleur chez la femme sont liées aux hormones. Elles peuvent apparaître au moment de la grossesse, où les niveaux d’hormone varient, mais aussi à la ménopause, où ils chutent. Les bouffées de chaleur sont le symptôme le plus répandu de la ménopause. Chez d’autres femmes, elles sont liées à d’autres pathologies : cela peut être la rosacée, le diabète, les troubles de la thyroïde. Enfin, les bouffées de chaleur peuvent aussi être dues aux règles.

Des remèdes de grand-mère

Les traitements courants contre les bouffées de chaleur sont généralement hormonaux. Un seul médicament non-hormonal, l’Abufène, est disponible sur le marché, mais il n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie. Pour lutter contre ces vagues de chaleur désagréables sans s'appuyer sur les hormones, il existe des remèdes simples.

Une boisson chaude pour avoir moins chaud, cela peut paraître surprenant, et pourtant les tisanes sont une solution naturelle contre ce désagrément. Les infusions de sauge sont les plus recommandées, car la plante est indiquée dans les troubles liées à la transpiration. D’autres plantes peuvent être consommées en infusion ou sous forme de compléments alimentaires : le groupement de pharmacies Giphar conseille le rhizome de l’actée à grappes noires, le soja, le trèfle rouge, le houblon, les graines de lin ou encore le dong quai.

Parfois, il n'est pas possible d'éviter la bouffée de chaleur. Dans ce cas, un linge humide ou une poche de glace placé sur la nuque peut aider à soulager immédiatement.

Des habitudes à changer

Pour éviter les bouffées de chaleur, il est aussi important d’adapter son hygiène de vie. L’alcool, les boissons excitantes comme le café et les épices doivent être bannis. Il faut aussi porter des vêtements adaptés, amples et légers, et éviter la chaleur au maximum.

Mais cela passe également par l’aspect psychologique : les situations stressantes sont à éviter dans la mesure du possible, car l’anxiété peut déclencher les bouffées de chaleur. Un sommeil de qualité, une hydratation adaptée, une activité physique régulière participent au bien-être au quotidien et réduisent ainsi le risque.