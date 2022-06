Un outil en ligne prévoit l'impact de 1800 maladies sur l'espérance de vie

L'ESSENTIEL Les maladies les plus fréquentes étaient les troubles du système circulatoire, du système neurologique et les troubles mentaux.

Les chercheurs se sont concentrés sur 39 troubles spécifiques.

Quel est l’impact d’une maladie sur notre espérance de vie ? Des chercheurs danois ont tenté de répondre à cette question. Ils ont créé un atlas permettant d’estimer le risque de décès en fonction de la maladie. Dans la revue spécialisée PLOS Medicine, ils présentent leurs résultats.

Une estimation globale

Comme le rappelle un article de New Scientist, le calcul de l’espérance de vie est difficile en cas de maladie. Souvent, les estimations sont simplifiées, mais deviennent imprécises, et tiennent peu compte de l’âge d’apparition de la pathologie. Plusieurs études se sont intéressées au risque de décès associé à un ou plusieurs troubles, mais aucune n’a couvert un large spectre de pathologies. Le nouvel atlas seraient le "recueil le plus détaillé d'estimations liées à la mortalité", suggèrent les auteurs.

Plus de 1800 maladies et troubles recensés

Dans cette recherche, les scientifiques danois ont souhaité avoir une vue d’ensemble sur l’espérance de vie selon les pathologies. L’atlas est basé sur les données anonymisées sur 7 378 598 personnes vivant au Danemark. Elles ont été récoltées entre 2000 à 2018. Les chercheurs ont recensé 1803 troubles et maladies, et ont ensuite déterminé des paramètres épidémiologiques et de mortalité, y compris les taux d'incidence, les âges moyens d'apparition et la comparaison des estimations de la mortalité des personnes atteintes du trouble avec la population générale, ainsi que les années de vie perdues pour chacun. À l’issue de leur recherche, ils ont créé un outil statistique pour visualiser les différentes données.

Un futur outil scientifique

Pour les auteurs de cet atlas, il a vocation à être utilisé par les professionnels de santé, les chercheurs, mais aussi les décideurs politiques. "Les paramètres de mortalité peuvent aider à la prise de décision et à la hiérarchisation des ressources en soins de santé", estiment-ils dans un communiqué. "La plupart des articles précédents ont utilisé des mesures relatives de la mortalité ou des estimations brutes de l'espérance de vie. Ici, nous utilisons une nouvelle méthode qui capture plus précisément la mortalité prématurée pour plus de 1 800 problèmes de santé différents", souligne l’auteur principal de la recherche, Oleguer Plana-Ripoll. Depuis la parution de l'article, l'atlas est accessible en ligne, et à tous.