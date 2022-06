«Drogues et alcool» : Bradley Cooper se confie sur ses addictions

L'ESSENTIEL On qualifie d'addiction une consommation répétée ou continue d'une substance.

Malgré les dommages ou les conséquences négatives de cette consommation, le sujet présente une capacité réduite à la contrôler.

"J’étais tellement perdu et j’étais accro à la cocaïne". Dans le podcast Smartless relayé par Santé magazine, le héros du film Very Bad Trip et de la série Alias Bradley Cooper s’est confié sur ses anciennes addictions à la cocaïne et à l’alcool. "Emménager à Los Angeles pour la série Alias, c’était comme retourner au lycée : je ne pouvais entrer dans aucune boîte de nuit, aucune fille ne me regardait. J’étais complètement dépressif", raconte-t-il.

Recadrage

Et alors qu’il se mettait constamment en danger, c’est un ami qui a fini par le pousser à se soigner. En juillet 2004, suite à une soirée où il avait encore dérapé, l’acteur Will Arnett (qui lui donne la réplique dans le film The Rocker) l’a fermement recadré. "C’est la première fois que j’ai réalisé que j’avais un problème avec les drogues et l’alcool", se souvient Bradley Cooper. "Je n’oublierai jamais Will Arnett. Il a pris le risque d’avoir une conversation difficile avec moi, ce qui m’a décidé à changer de vie", ajoute-t-il.



Une brillante carrière

Depuis cette mauvaise passe, l'acteur est sobre et construit une brillante carrière, jouant successivement dans Happiness Therapy (2012), American Bluff (2013), American Sniper (2014), Joy (2015), La Mule (2018) et A Star Is Born (2018).