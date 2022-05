Vaccins contre la Covid-19 : qu'est-ce que l'urgence urinaire, ce nouvel effet indésirable ?

L'ESSENTIEL L’hyperactivité de la vessie rassemble différents symptômes : l’augmentation de la fréquence des envies d’uriner, le fait d’être réveillé la nuit pour aller aux toilettes, les besoins urgents et impérieux, etc.

59,5% de la population française a reçu trois doses de vaccin contre la Covid-19. Après plusieurs études médicales confirmant l’intérêt des différents sérums, plusieurs vaccins ont été autorisés dans le pays à partir de décembre 2020. S’ils sont considérés sûrs pour la santé, ils peuvent générer des effets secondaires chez certaines personnes.

"Il est courant de ressentir quelques effets indésirables d'intensité légère à modérée après avoir reçu un vaccin, rassure l’Organisation mondiale de la santé. Ils sont dus au fait que votre système immunitaire demande à votre organisme de réagir de plusieurs manières : il augmente le flux sanguin afin que davantage de cellules immunitaires puissent circuler, et il élève votre température interne afin de tuer le virus." Tout le monde n’est pas touché par les mêmes effets secondaires, et les plus fréquents sont : une douleur au point d'injection, de la fièvre, une fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons et la diarrhée. Mais un nouvel effet secondaire a été récemment observé par des chercheurs de l’université de Kaohsiung, à Taïwan. Dans Journal of Clinical Medicine, ils expliquent que la vaccination contre la Covid-19 peut provoquer des troubles au niveau des voies urinaires inférieures.

Différents symptômes

Leurs travaux s’appuient sur les réponses à des sondages en ligne, parus au début de la campagne de vaccination. Ils ont rassemblé les réponses de 1082 personnes ayant reçu au moins une dose. "La participation à cette recherche était volontaire, par conséquent, les sujets n'ont reçu aucune compensation financière ni aucune autre incitation, ce qui a minimisé les biais d'information et de sélection", précisent les auteurs. Aucun des répondants n’a subi d’opération urologique dans les trois mois précédant l’étude. Les trois principaux vaccins reçus étaient celui d’AstraZeneca, de Moderna et celui de Pfizer-BioNTech.

13,4% des participants à l’étude, femmes et hommes confondus, ont subi des effets secondaires liés à leur système urinaire. Pour 5,5% d’entre eux, cela a nécessité une consultation médicale. Le trouble le plus fréquent était l’urgence urinaire, soit le besoin impérieux d’uriner, suivi par une augmentation des envies d’uriner, puis par les réveils nocturnes pour aller aux toilettes et l’incontinence.

Quelles sont les explications ?

Les auteurs de l’étude rappellent que les causes de ces troubles urinaires demeurent incertaines, mais ils avancent plusieurs hypothèses. "Les résultats peuvent s'expliquer par la réponse immunitaire générée par le vaccin, indiquent-ils. Les voies liées au système immunitaire sont déclenchées après la vaccination, ce qui se reflète d'une manière ou d'une autre dans l’urine."

D’après de précédents travaux, les protéines urinaires peuvent indiquer la réponse immunitaire de l’organisme à la vaccination dans les heures suivant l’injection. Cet effet secondaire pourrait aussi être une conséquence de la réponse inflammatoire engendrée par le vaccin, qui se concentre alors sur les muscles de la vessie et provoque les troubles évoqués précédemment. "D’autres études sont nécessaires pour prouver une association causale entre la vaccination et les symptômes urinaires", estiment les auteurs.