Combien de bactéries mangez-vous à chaque repas ?

L'ESSENTIEL Les bactéries sont des micro-organismes vivants, au même titre que les virus et les champignons.

Elles ont été découvertes à la fin du 17ème siècle par Anthoni Van Leeuwenhoek, naturaliste hollandais, qui inventa la microscopie.

On ne le sait pas forcément, mais les aliments que nous consommons contiennent des bactéries. Certaines sont dangereuses, mais d’autres sont plutôt bénéfiques pour l’organisme.

Aliments classés

Partant de ce postulat, des chercheurs américains ont essayé de calculer la quantité de bactéries vivantes que nous ingurgitons à chaque repas. Dans leur étude, publiée dans The Journal of Nutrition Nutritional Epidemiologyse, ils expliquent pour ce faire avoir classé les aliments en fonction de leur densité bactérienne : basse (104 bactéries vivantes/g), moyenne (104-107 bactéries vivantes/g) ou haute (>107 bactéries vivantes/g).

Ensuite, "nous avons cherché à estimer l'apport en bactéries alimentaires chez les enfants âgés de 2 à 18 ans et chez les adultes de plus de 19 ans résidant aux Etats-Unis", écrivent-ils. Après analyse des habitudes nutritionnelles des membres de la cohorte, la consommation par habitant d'aliments moyennement riches en bactérie, très riches ou appartenant aux deux catégories était respectivement de 69, 16 et 85 grammes par jour pour les enfants et les adolescents, puis de 106, 21 et 127 grammes par jour pour les adultes.

Augmentation

"Cette étude indique que les Américains ont régulièrement augmenté leur consommation d'aliments contenant des bactéries entre le premier (2001-2002) et le dernier (2017-2018) cycle de notre enquête", concluent les chercheurs. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les relations entre l'exposition aux bactéries alimentaires, l’état de santé global et les biomarqueurs humains", terminent-ils.