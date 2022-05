Pourquoi les femmes prennent-elles du poids à la ménopause ?

L'ESSENTIEL La ménopause est la période de la vie d'une femme où les règles s'arrêtent définitivement.

Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans.

Pour beaucoup de femmes, la ménopause s’accompagne d’une prise de poids, notamment au niveau du ventre, ce qui augmente leur risque de développer des problèmes cardiovasculaires. Quelles sont les causes de ce phénomène ?

Baisse du nombre de calories dépensées

"Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas parce que les femmes se mettent à manger plus lors de la ménopause. Au contraire, les quinquagénaires ont plutôt tendance à moins consommer", a expliqué lors d’une conférence de presse le Professeur Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand. "Ce qui entraine généralement la prise de poids, c’est la baisse du nombre de calories dépensées par le métabolisme au quotidien, notamment à cause de la perte musculaire et de l’arrêt des cycles", poursuit la spécialiste.

Pour lutter contre la prise de poids pendant la ménopause, il ne faut donc pas mettre en place un régime alimentaire restrictif, mais plutôt augmenter ou maintenir une activité physique régulière en réduisant les comportements sédentaires. "Pour maintenir sa force musculaire, il est conseillé de pratiquer des exercices de musculation et de faire des activités d’endurance de type aérobic régulièrement", poursuit Martine Duclos. "Pour lutter contre la sédentarité, les recommandations reposent sur deux objectifs complémentaires : réduire le temps total quotidien passé en position assise et rompre les périodes prolongées passées en position assise par quelques minutes de mouvements (par exemple, via la marche)", ajoute la spécialiste.

La prise de poids commence dès l’âge de 25/30 ans

Pour conclure, rappelons que la prise de poids commence dès l’âge de 25/30 ans chez les femmes, avec en moyenne une augmentation de l’IMC de 0,5 kg/m2 tous les ans. Cette surcharge pondérale est souvent majorée par les grossesses, et a tendance à se stabiliser dans les années qui suivent la ménopause.