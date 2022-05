Comment bien communiquer avec votre ex-partenaire ?

Savoir mettre de côté sa tristesse et sa colère suite à la séparation permet aux enfants de mieux vivre cette période de changement. Une bonne communication aide à établir les règles et les attentes de chaque parent.

Privilégier la routine des enfants

La séparation engendre forcément des changements dans la vie des enfants, c'est pourquoi ils ont besoin de se raccrocher à une routine rassurante qui leur apporte de la stabilité. Les ex-conjoint ont donc tout intérêt à s'entendre sur les habitudes, de préférence similaire entre les deux foyers, en communiquant régulièrement.

Comment bien communiquer avec son ex ?

Différents moyens sont possibles, cela peut être par exemple au moment du changement de garde en personne ou au téléphone, ou bien au moyen d'un support écrit comme un cahier, des mails ou des messages.

Pour bien communiquer, il est important de savoir rester à l'écoute et respectueux pour éviter les attaques. Assurez-vous de parler clairement de la situation au présent et non pas du passé.

Vérifiez toujours que l'autre parent a compris pour éviter les malentendus, et maîtrisez vos émotions autant que possible même si vous n'êtes pas d'accord. Enfin, méfiez-vous des paroles rapportées par votre enfant et privilégiez toujours une communication directe quand c'est possible, cela évitera à vos enfants de sentir qu'ils doivent prendre parti pour un de leurs parents.

En savoir plus : "Cahier de liaison parents séparés" de Ludovic KARI.