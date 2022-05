Covid-19 : fin du port du masque obligatoire dans les transports ce lundi 16 mai

L'ESSENTIEL Depuis le 14 mars 2022, le masque n’était plus obligatoire dans la plupart des lieux intérieurs.

Il était toutefois resté obligatoire dans les transports en commun comme les bus, les RER ou les trains.

"À partir de ce lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun". C’est ce qu’a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran à la sortie du dernier conseil des ministres. Il reste néanmoins "recommandé" pour lutter contre la Covid-19.

Obligation vaccinale maintenue pour les soignants

Le port du masque reste également obligatoire dans les hôpitaux et les Ephad, tout comme le pass sanitaire, afin notamment de protéger les personnes âgées et immunodéprimées, plus fragiles face au Sras-cov-2. L’obligation vaccinale est par ailleurs maintenue pour les soignants, même si la HAS doit trancher sur ce sujet dans quelques temps. "On fait encore 40 000 diagnostics par jour de Covid. […] Ces établissements ont payé suffisamment cher pour savoir qu’on doit en particulier les protéger", s’est justifié le ministre de la Santé, mettant en garde : "nous ne sommes pas sortis de l’épidémie".

Où en est l'épidémie ?

Dans son dernier bulletin, Santé publique France indiquait que la baisse du taux d'incidence s'était récemment accentuée (-39% en une semaine), et ce dans l'ensemble des classes d'âge. La diminution du nombre de nouvelles hospitalisations se poursuit également (-29%). Hier mardi 10 mai, 20 835 personnes était hospitalisées à cause de la Covid-19, dont 1 364 en soins critiques. 122 personnes sont décédées ce même jour, et 56 449 Français ont été contaminés en 24h lundi dernier.

Dans un récent communiqué, l’OMS a estimé que le nombre total de décès associés directement ou indirectement à la pandémie de Covid-19 (décrits comme une "surmortalité") entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 était d'environ 14,9 millions.