Les enfants grandissent plus vite durant l’année scolaire que durant les vacances !

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont observé une saisonnalité de la croissance des enfants

Leur croissance peut être influencée par des effets saisonniers tels que des changements dans le cycle lumière-obscurité, la température ou l'humidité

C’est un fait: dans les pays occidentaux, les enfants sont plus susceptibles de souffrir de surpoids ou d'obésité pendant l'été, notamment à cause de changements dans l’activité physique et dans le régime alimentaire.

Des chercheurs ont fait une découverte récente qui expliquerait le phénomène : les enfants grandissent plus vite pendant l'année scolaire que pendant l’été d’après une étude récente publiée dans Frontiers in Physiology.

Or comme l'indice de masse corporelle (IMC) est le rapport entre le poids corporel en kg et la taille en mètres carrés, une croissance verticale plus rapide pendant l'école entraîne une augmentation de l'IMC pendant les étés.

3588 enfants de 41 écoles au Texas

Les chercheurs ont suivi 3588 enfants entrés en maternelle en septembre 2005, dans l'une des 41 écoles du Fort Bend Independent School District autour de la ville de Sugar Land, au Texas. En effet, le taux de croissance le plus rapide intervient durant la petite enfance.

Ils ont suivi ces enfants, qui avaient cinq ou six ans au départ, jusqu'à l'automne qui a suivi la fin de la quatrième année d'école primaire, cinq ans plus tard. Des infirmières ont mesuré la taille et le poids de chaque enfant deux fois par an, à la mi-septembre et à la mi-avril.

Croissance saisonnière

Ainsi, ils ont pu observer que la croissance verticale était saisonnière : la taille des enfants augmentait plus rapidement pendant l'année scolaire que pendant l'été, avec une différence de taux moyenne de 0,055 cm/mois.

Chose intéressante: les graphiques de croissance linéaire dans le temps montrent un modèle en dents de scie, avec des pics au printemps et des creux à l'automne.

Le taux de prise de poids lui, ne différait pas entre les saisons, mais les données combinées de taille et de poids signifiaient que l'IMC était le plus élevé en été, tandis que la probabilité de devenir en surpoids ou obèse augmentait fortement au cours de chaque été.



Exigences de l’année scolaire

Les causes de la forte saisonnalité de la croissance verticale ne sont pas encore claires. "Il est possible que les exigences de l'année scolaire modifient l'exposition des enfants au cycle quotidien lumière-obscurité, ce qui pourrait être à l'origine de la tendance saisonnière de la taille" a déclaré un des auteurs de l’étude, le Dr Craig A Johnston, professeur associé au département de la santé et des performances humaines de l'université de Houston.

De plus, l'accélération de la croissance et de la prise de poids des enfants peut être influencée par la température ou l'humidité, et selon une autre étude australienne, parue en 2017, le stress peut également affecter la taille des enfants.

Impact sur les hormones

En effet, le stress a un impact important sur les hormones responsables de la croissance. Et ces hormones s’activent particulièrement quand on dort. C’est pourquoi il est particulièrement important pour l’enfant de bien dormir pour grandir correctement.

Les résultats de cette nouvelle étude pourrait permettre de prévenir une prise de poids accélérée chez les enfants pendant l’été et offrent un aperçu supplémentaire des facteurs possibles qui régulent le moment de la croissance et de la prise de poids des enfants.