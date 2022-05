La science le confirme : la place des meubles peut avoir un impact sur notre santé physique et mentale !

L'ESSENTIEL L'architecture Maharishi Vastu est la récente renaissance d'un ancien système architectural d'Asie du Sud. Son créateur Maharishi Mahesh Yogi est le fondateur de la technique de la méditation transcendantale.

Les occupants des maisons ou des appartements construits selon l'architecture Maharishi Vastu font preuve d'une plus grande créativité.

Salon, chambre, cuisine… Dans chaque pièce, l’emplacement et l’orientation des meubles sont importants. Selon une récente étude publiée dans la revue Global Advances in Health and Medicine, installer son mobilier à un endroit précis et dans le bon sens peut non seulement agrandir la pièce et la rendre plus fonctionnelle mais également nous faire du bien psychologiquement et physiquement.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université internationale Maharishi (États-Unis) et de l’Institut de recherche védique Maharishi (Australie) ont examiné plusieurs recherches portant sur les avantages de l'architecture Maharishi Vastu. Il s’agit d’un ensemble de principes architecturaux et de planification qui garantit qu’un lotissement ne produira que des influences favorables sur ses occupants. D’après les auteurs, l'architecture Maharishi Vastu, qui a des règles strictes régissant l’orientation et les proportions d’un bâtiment, "a été appliqué en Occident au cours des 20 dernières années".

Bien orienter et positionner ses meubles, la clé pour être en bonne santé

"L'intégration des principes de l'architecture Maharishi Vastu dans les pièces d’une maison ou d’un appartement est corrélée à des améliorations significatives de la santé physique et mentale et de la qualité de vie des occupants : meilleur sommeil, plus grand bonheur des enfants, sentiment de sécurité accru et stress réduit", peut-on lire dans les résultats.

Selon les conclusions de l’étude, dormir avec la tête à l'est ou au sud-est lié à un rythme cardiaque, une pression artérielle et un taux de cholestérol plus faibles. Les chercheurs ont également indiqué que les maisons avec une entrée située au sud sont associées à une mauvaise santé mentale et à davantage de problèmes financiers. Autre constat : être face à l'est pendant que l’on travaille est corrélée à une plus grande cohérence du cerveau et à une réalisation plus rapide des tâches.

"Nous avons été surpris de constater que quelque chose d'aussi ancien avait tant à nous apprendre sur la façon dont les bâtiments peuvent améliorer notre santé et notre productivité", a déclaré Jon Lipman, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.