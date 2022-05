Vieux et corpulent ? Les spermatozoïdes davantage dégradés

L'ESSENTIEL Les hommes âgés ayant un indice de masse corporelle élevé présentent davantage d'irrégularités au niveau des spermatozoïdes

L’obésité a plusieurs effets négatifs importants sur la fertilité

S’il est bien établi que les hommes âgés présentent une santé reproductive réduite, une nouvelle étude indique que le vieillissement des spermatozoïdes serait exacerbée par l’IMC.

En effet, la hausse de l’indice de masse corporelle (IMC), une mesure simple du poids par rapport à la taille, qui est déjà un facteur de risque majeur pour certaines maladies chronique, peut participer au dérèglement des spermatozoïdes dû au vieillissement, d’après les chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de l'Utah aux Etats-Unis.

"Le vieillissement peut conférer une combinaison de changements moléculaires modestes qui sensibilisent le testicule à un dérèglement, d'autant plus lorsque le vieillissement est combiné à des facteurs supplémentaires tels que l'obésité", explique le co-auteur principal Bradley Cairns de la faculté de médecine de l'Université de l'Utah.

44 000 cellules

Pour arriver à cette conclusion, ils ont établi le profil de plus de 44 000 cellules obtenues à partir d'échantillons de testicules autopsiés provenant de quatre jeunes hommes et de huit hommes plus âgés.

Les donneurs plus âgés ont fait l'objet d'un dépistage pour s'assurer qu'ils avaient eu une progéniture lorsqu'ils étaient jeunes adultes, afin de garantir leur fertilité d’alors.

Tous les donneurs âgés ayant un IMC supérieur à 30, donc étant obèses d’après la définition de l’OMS ont montré une capacité très limitée à développer des spermatozoïdes.

Après l’étude de ces profils, l'IMC est donc apparu comme un facteur critique chez les individus plus âgés.

Vieillissement des testicules

Une autre piste de recherche future consisterait à déterminer si les cellules testiculaires des hommes âgés et corpulents présentent des signatures de vieillissement uniques ou si elles affichent simplement un vieillissement accéléré.

Actuellement, on ne sait pas si le régime alimentaire, l'exercice, le diabète ou la modification de la production hormonale jouent un rôle dans le vieillissement des testicules. Il serait intéressant de déterminer à quel âge le dérèglement des cellules du testicule apparaît, et si et comment il peut être réversible.

Cela pourrait conduire à une meilleure orientation médicale pour les hommes âgés et le traitement potentiel de la subfertilité liée au vieillissement - on parle de subfertilité lorsque la fertilité est amoindrie.