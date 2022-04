C’est quoi cette nouvelle grippe aviaire détectée chez un humain en Chine?

L'ESSENTIEL La Chine a détecté pour la première fois un cas de grippe aviaire H3N8 chez l'être humain

La grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse dont les premiers cas humains ont été signalés dans les années 1990

Elle fait partie des zoonoses, c'est-à-dire des maladies dues à des virus ou bactéries qui peuvent être transmis de l'animal à l'Homme et inversement. La grippe aviaire H3N8, connue pour infecter les oiseaux, les chevaux, les chiens ou encore les phoques, a été transmise à un jeune chinois vivant dans la province du Henan, au centre du pays.

L'enfant est issu d'une famille d'éleveurs de poulet qui vit dans un endroit peuplé de canards sauvages et aurait donc contracté le virus en étant directement infecté par l'un des oiseaux. Après avoir eu de la fièvre puis d'autres symptômes, notamment respiratoires, le jeune garçon a été hospitalisé puis testé positif au virus au début du mois d'avril.

La transmission entre humains est faible

Le ministre de la santé chinois a indiqué le mardi 26 avril qu'il s'agissait d'une "transmission inter-espèces ponctuelle" et que "le risque de transmission à grande échelle est faible". En revanche, ils tiennent à rappeler qu'il ne faut pas s'approcher des oiseaux morts ou malades et de consulter rapidement en cas de fièvre ou de symptômes. Comme pour les autres souches de la grippe aviaire, les symptômes peuvent être de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des douleurs musculaires ou ceux d'une maladie respiratoire grave.

Surveillance accrue

Cependant, le virus justifie une surveillance accrue, a déclaré à Reuters Erik Karlsson, chef adjoint de l'unité de virologie de l'Institut Pasteur du Cambodge.

Son implication dans la pandémie de grippe de 1889 et 1890, connue sous le nom de grippe russe, constitue "une préoccupation majeure quant au risque que représente ce virus", a-t-il ajouté. Cette épidémie avait fait environ un million de morts et est considérée comme la première pandémie de l'ère industrielle pour laquelle on a recueilli des statistiques.

Mutation des virus aviaires

Selon les experts, la transmission généralisée de la grippe chez les oiseaux accroît les possibilités de mélange et de mutation des virus aviaires, d’autant plus que les énormes populations d'oiseaux d'élevage et sauvages de nombreuses espèces en Chine constituent un environnement idéal. Certains infectent sporadiquement des personnes, généralement celles qui travaillent avec des volailles.

L'une des principales mesures de sécurité pour endiguer la maladie qui est très contagieuse, consiste à maintenir le respect des gestes barrières (lavage régulier des mains, port du masque), rappelle l'Institut Pasteur.