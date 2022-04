La passion, la clé du succès !

L'ESSENTIEL Entretenir une passion pour une activité permet de ne pas perdre sa motivation avec l’âge et de rester actif.

Quel est le secret de la réussite ? C’est la question que se sont posés des chercheurs norvégiens et islandais. Afin d’y répondre, ils ont réalisé une étude publiée récemment dans la revue New Ideas in Psychology. Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont recruté 25 joueurs de football professionnels, âgés d’environ 22 ans, et 21 joueurs semi-professionnels, dont l’âge moyen était de 14 ans.

Trois facteurs de personnalité étudiés

L'objectif des auteurs était d'examiner si la passion, le courage et l'état d'esprit différaient entre les divers niveaux de compétence dans les deux équipes de football et de déterminer si ces facteurs de personnalité avaient un impact sur leur réussite. Pour cela, ils ont demandé à tous les participants de répondre à un questionnaire sur leur passion, leur courage et leur état d'esprit.

En outre, les entraîneurs de chaque équipe ont classé les compétences footballistiques des joueurs en fonction de leurs propres connaissances. Ensuite, les chercheurs ont comparé, dans le groupe le plus âgé, les huit joueurs les plus performants aux huit joueurs les moins performants. Dans le groupe plus jeune, les scientifiques ont comparé les sept joueurs les mieux classés et les sept les moins bien classés.

Pour être le meilleur dans un domaine, il faut être passionné !

D’après les résultats, dans les deux équipes, les joueurs les plus performants étaient plus passionnés que les participants les moins bien classés. Selon les auteurs, cette étude montre le rôle important de la passion pour devenir un bon joueur de football.

"Pour les personnes qui sont les meilleures dans leur domaine, la passion est le plus grand facteur. C'est la clé essentielle du succès", a déclaré Hermundur Sigmundsson, auteur des recherches, dans un communiqué. D’après les scientifiques, le courage et un état d'esprit positif peuvent nous aider à aller loin sur le chemin de l'excellence, mais si l’on souhaite être le meilleur dans un domaine, il convient d’être passionné.