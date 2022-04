Covid-19 : et si le virus pouvait causer un «AVC de l’œil» ?

L'ESSENTIEL Actuellement, 119.544 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sont enregistrés par jour en France.

Le taux d’incidence est de 1291,11 cas par semaine pour 100.000 habitants.

Fatigue chroniques, difficultés respiratoires, altération du goût et de l’odorat… Certains symptômes et effets indésirables d’une infection à la Covid-19 peuvent durer longtemps. En effet, on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure ce virus impacte notre santé en général et à long terme. Et justement, une récente étude vient justement d’allonger la liste des potentiels effets secondaires : certains patients ayant été touchés par la Covid-19 auraient souffert, une fois la maladie passée, de maladies oculaires pouvant avoir des conséquences graves. Les travaux ont été publiés dans la revue JAMA Network.

Des cas survenus 2 à 26 semaines après l'infection

Tout d’abord, les scientifiques ont établi un lien entre le virus et une maladie appelée "occlusion de l'artère centrale de la rétine (OACR)". Cette pathologie se caractérise par une vision floue ou, pour les cas les plus graves, une perte soudaine de la vision d'un œil. D’après les chercheurs, dans la plupart des cas, cette pathologie serait plus fréquente dans les 2 à 26 semaines qui suivent la contamination à la Covid-19.

Autre pathologie oculaire relevée par les chercheurs : des occlusions veineuses rétiniennes. Ces dernières se caractérisent par une baisse brutale de l’acuité visuelle d’un œil ou de tâches noires fixes dans le champ visuel. Selon les scientifiques, durant la même période après la contamination à la Covid-19, soit dans les 2 à 26 semaines, il y aurait une augmentation des cas de 47 %.

Des pathologies liées à des "AVC de l’oeil"

Mais à quoi sont dues ces maladies ? À ce qu’on appelle un "accident vasculaire cérébral (AVC) de l'œil", c’est-à-dire la formation de caillots ou des dépôts de graisse au niveau des vaisseaux sanguins de la rétine de l'œil. D’après les chercheurs, ces derniers pourraient donc être favorisés par le coronavirus. Les patients touchés par cet effet secondaire de la Covid-19 pourraient souffrir de conséquences graves comme la perte entière ou partielle de leur vision.

Mais pas d’affolement. Certains patients ont aussi eu une baisse de leur vision après une infection à la Covid-19 sans que les conséquences ne soient aussi graves. En effet, pour beaucoup, ils ont retrouvé petit à petit l'entièreté de leur vision en quelques semaines. Néanmoins, si vous ressentez des symptômes oculaires, n’hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste. Il vous orientera vers un ophtalmologue s’il juge la situation inquiétante.