Après la vague de froid, le retour des allergies !

L'ESSENTIEL L'exposition de la population aux pollens constitue un enjeu de santé publique compte tenu du nombre de personnes qui seraient concernées par des allergies en France : de l'ordre de 20 % des enfants à partir de 9 ans et de 30 % des adultes.

Si le froid et la neige ont donné un peu de répit aux personnes allergiques aux pollens, il ne sera que de courte durée.

Les pollens de bouleau sont bien présents

"Dès le retour d'un temps plus clément, les pollens de bouleau seront bien présents, occasionnant un risque d'allergie de niveau moyen à élevé sur la moitié nord du pays, notamment dimanche 3 et lundi 4 avril, avant qu'un nouveau passage pluvieux limite la présence des pollens dans l'air", peut-on lire sur le site du réseau national de surveillance (RNSA).

Par ailleurs, les pollens de frêne ne sont pas en reste, avec la aussi un risque d'allergie de niveau moyen à élevé sur une bonne partie du territoire. Les pollens de platane ont également profité du beau temps de ces derniers jours pour se répandre, notamment en Méditerranée et dans les grandes villes, avec un risque d'allergie qui ne dépassera cependant pas le niveau moyen. Le RNSA signale aussi quelques pollens de graminées sur la façade ouest du pays et en Méditerranée, qui gêneront les personnes les plus sensibles.

En revanche, les concentrations de pollens de cupressacées (cyprès) sont en forte diminution avec un risque d'allergie de niveau moyen en région méditerranéenne. "En résumé, le mois d'avril commence bien pour les allergiques, mais attention aux périodes ensoleillées durant lesquelles ils devront être vigilants et bien suivre les traitements prescrits par les médecins", concluent les experts.

Symptômes de l’allergie au pollen

Les symptômes de l’allergie au pollen touchent essentiellement les voies respiratoires (nez, gorge, bronches) et les yeux : éternuements, sensation de nez bouché, écoulement nasal, sinus encombrés, perte d’odorat et de goût, picotements, démangeaisons, rougeurs aux yeux et larmoiements. Dans certains cas, l’exposition au pollen peut déclencher de l'asthme.