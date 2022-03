Allergie au pollen ou Covid-19 : comment les différencier ?

L'ESSENTIEL Si vous souffrez d’une allergie aux pollens, il existe des traitements curatifs et préventifs qui vous éviteront de trop souffrir de ces symptômes.

Pour cela, il faut demander conseil auprès de son médecin généraliste ou de son pharmacien.

Selon les derniers chiffres, 102.060 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sont enregistrés chaque jour, soit une augmentation de 39,50 % sur la dernière semaine. Ainsi, l'épidémie repart avec des contaminations en majorité dues aux variants Omicron et BA.2. Et, au même moment, l’arrivée du printemps sonne aussi le temps des allergies au pollen. Comment distinguer les symptômes du coronavirus de ceux des allergies ?

Des symptômes communs

Toux, maux de tête, fatigue, nez bouché ou qui coule… Ces symptômes peuvent aussi bien être dus à la Covid-19 qu’aux allergies au pollen. Si vous en souffrez, le premier réflexe est donc d’aller faire un test PCR ou antigénique et, en attendant le résultat, de mettre votre masque même dans les lieux où son port n’est plus obligatoire.

La Covid-19 peut en revanche engendrer d’autres symptômes qui ne peuvent pas être confondus avec ceux des allergies. Il s’agit par exemple des courbatures, des problèmes respiratoires, de la perte d’odorat et de goût, ainsi que de la fièvre…

Quant aux allergies au pollen, elles aussi ont leurs propres manifestations : les yeux rouges, qui démangent ou larmoyants ainsi que les éternuements. De plus, ces signes sont généralement plus forts lorsque l’individu qui en souffre se trouve en extérieur, qu’il fait beau ou qu’il y a du vent, tandis que ceux relatifs à la Covid-19 sont permanents et aussi forts en intérieur que dehors.

Des mesures pour atténuer les symptômes

Les allergies peuvent concerner tout le monde et se déclencher sans raison particulière, à n’importe quel âge. Néanmoins, si vous en souffrez quelques réflexes peuvent soulager les symptômes : se rincer les cheveux le soir car le pollen s’y dépose beaucoup, aérer son domicile le matin et le soir, éviter les substances allergisantes ou irritantes chez soi comme l’encens ou les parfums d’intérieur ou encore faire sécher son linge à l’intérieur. En extérieur, il est recommandé d’éviter les activités qui exposent aux pollens, tels que tondre le gazon. Enfin, dernier conseil : en voiture, garder les vitres fermées.

Une autre donnée pourra aussi vous aider à déterminer si vous souffrez de la Covid-19 ou d’allergies : la carte qui recense les pics des différents pollens en France, qui est disponible sur le site internet du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).