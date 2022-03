Allergies : dès jeudi, les pollens arrivent !

L'ESSENTIEL Des pics de pollen de bouleau sont attendus dès cette fin de semaine

D’après l’INSERM, 25 à 30% de la population française souffre aujourd’hui d’une maladie allergique

Le RNSA recommande de bien suivre les traitements prescrits par son médecin

L’alerte aux pollens, et plus exactement au pollen de bouleau qui ouvre la danse, a été lancée par le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) qui évoque des concentrations importantes sur une grande moitié nord de la France dès jeudi 24 mars et ce jusqu’à fin avril.

Les bouleaux, facilement reconnaissables à leurs troncs blancs-brillants avec des nuances de gris/noir provoquent des symptômes oculaires, nasaux et respiratoires. Il existe des allergies croisées avec certains fruits: les pêches, les pommes et les cerises, qui provoquent des réactions de la peau et des muqueuses. L’allergie est la quatrième maladie chronique mondiale et les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé.

Un pouvoir allergisant très élevé

Les bouleaux sont malheureusement très présents sur le territoire puisqu’ils sont souvent plantés dans de nombreux espaces verts ou à l’entrée de résidences. Une présence importante couplée à un pouvoir allergisant très élevé et dont "les symptômes allergiques sont exacerbés par la pollution atmosphérique", met en garde le RNSA dans son communiqué de presse. Le réseau indique également qu’avec le beau temps annoncé, la fin de semaine sera très difficile pour les allergiques à ce pollen.

Pour en diminuer les effets, l’association Asthme et Allergie donne quelques conseils comme bien aérer son logement avant le lever et après le coucher du soleil et se rincer les cheveux en rentrant d’une sortie à l’extérieur. Des conseils qui valent également pour les autres pollens notamment ceux déjà présents comme les graminées ou encore les pollens de frêne, aulne, saule ou noisetier qui seront bientôt présents sur une grande partie du territoire.

Suivre en temps réel la pollinisation

Le RNSA a mis en ligne une carte du risque allergie très utile et des applications permettent de suivre en temps réel la pollinisation de l’endroit où l’on se trouve comme “Alerte Pollen”. Un numéro gratuit, dédié à l’asthme et aux allergies existe également: “Asthme & Allergies Infos Service” au 0800 19 20 21.