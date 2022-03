Laeticia Hallyday hospitalisée : qu'est-ce que l'hypokaliémie dont elle souffre ?

L'ESSENTIEL Le potassium est un élément chimique existant sous la forme d'ion dans l'organisme, c'est-à-dire un constituant porteur d'une charge électrique.

Il est présent dans les cellules, mais aussi dans le sang où il y exerce des rôles importants.

Selon les informations de Closer, Laeticia Hallyday aurait été admise en urgence à l'hôpital américain de Neuilly. Elle y aurait été placée en soins intensifs à cause d’une hypokaliémie.

Diminution anormale du taux de potassium

"Immédiatement placée sous perfusion, la compagne de Jalil Lespert doit désormais se reposer afin que son état de santé s'améliore", peut-on lire dans le magazine people. "A sa sortie de l'hôpital le lendemain en fin d'après-midi, Laeticia Hallyday est retournée dans sa propriété à Marnes-la-Coquette, toujours aux côtés de Jalil Lespert qui ne la lâche pas. Elle devrait se rendre à son rendez-vous médical ce vendredi 25 mars et réaliser ses examens comme prévu initialement".



Qu’est-ce que l’hypokaliémie ? Tout simplement une diminution anormale du taux de potassium dans l’organisme. Cette chute peut avoir plusieurs causes, mais est généralement dû à des vomissements, une diarrhée ou des troubles des surrénales. "Parfois, l’excès de potassium est éliminé dans les urines, habituellement du fait de médicaments diurétiques qui stimulent l’excrétion rénale du sodium, de l’eau et du potassium", précise le MSD.

Paralysie des muscles

Une diminution légère du taux de potassium est en général asymptomatique. Mais si elle est importante, peut entraîner une fatigue, une faiblesse, des contractions, voire une paralysie des muscles. Des troubles du rythme cardiaque peuvent également apparaître, tout comme des problèmes rénaux (ce qui provoque un besoin d’uriner plus fréquent et de boire de grandes quantités d’eau, NDLR).



"Habituellement, le taux de potassium peut être restauré grâce à l’ingestion d’aliments riches en potassium ou avec la prise de compléments alimentaires par voie orale", précise le MSD.