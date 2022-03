Qu’est-ce que l’endophtalmie, cette maladie dont pourrait souffrir Marie-Sophie Lacarrau ?

L'ESSENTIEL L’endophtalmie postopératoire est aiguë lorsqu’elle apparaît au cours des 6 premières semaines après l'intervention.

Alors que la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau est absente du JT de 13 heures de TF1 depuis la fin du mois de décembre, le magazine Ici Paris a révélé qu’elle pourrait souffrir d’une endophtalmie. "Je souffre d'une infection rare et sévère qui nécessite un traitement long", a expliqué dans un post Instagram la célébrité, avec des lunettes de soleil sur le nez.

Inflammation des tissus internes de l'œil

"Tout ça à cause de ses lentilles. Je lui ai d’ailleurs dit que ça lui allait très bien les lunettes", a aussi précisé son remplaçant Jacques Legros. "Avec la lumière qu’on se prend en plateau, Marie-Sophie ne peut pas revenir si elle n’est pas complètement guérie. Ça peut prendre six mois", a-t-il ajouté.



L'endophtalmie est une inflammation des tissus internes de l'œil. Elle peut être d'origine exogène (traumatisme oculaire, chirurgie des yeux, ulcération cornéenne, port de lentilles) ou endogène (sepsis, bactériémie, endocardite)."Dans ces dix dernières années, deux études multicentriques prospectives ont permis de montrer la prédominance des germes Gram positif dans l’apparition de cette maladie", précise le SNOF.

Symptômes et traitements

Cette affection ophtalmique se manifeste par les symptômes suivants : douleur ou rougeur de l’œil, gonflement de la paupière, présence de pus dans les yeux, sensibilité à la lumière ou baisse de l’acuité visuelle. S’ils se manifestent, il faut consulter un spécialiste rapidement, car une endophtalmie non traitée peut conduire à une dégradation irrémédiable de l’œil et à la cécité.



Généralement, cette pathologie se soigne via un traitement antibiotique, des corticoïdes, des antifongiques ou une intervention chirurgicale.