Quelles sont les alternatives aux somnifères ?

Si la plupart des insomnies restent occasionnelles, pour environ 10 % des Français, elles sont régulières et ont des conséquences sur le fonctionnement au quotidien. Si un tiers des insomniaques prennent des somnifères, ils ne sont pas sans risque à long terme.

Travailler sur la cause de l'insomnie

Pour traiter une insomnie, il faut d'abord s'intéresser à sa cause. Entre une maladie, des douleurs, les effets secondaires de certains médicaments, des problèmes psychiques ou un syndrome d'apnée du sommeil, traiter la cause permet de soulager l'insomnie.

Mais dans la plupart des cas, ce sont les mauvaises habitudes qui engendrent des difficultés pour s'endormir ou des réveils dans la nuit : dormir avec la télévision, être sur les écrans toute la nuit, trop manger le soir ou boire de l'alcool par exemple.

Discuter avec son médecin des alternatives

Quand l'insomnie s'installe, une consultation médicale s'impose pour rechercher une cause et travailler sur les habitudes de sommeil. Inspirées des techniques de thérapie cognitivo- comportementale (TCC) pour changer certaines habitudes et croyances, certaines recommandations suffisent dans la plupart des cas pour améliorer la situation : se coucher uniquement quand on a sommeil, privilégier des horaires de lever régulier, éviter la consommation d'excitants et d'écrans ou pratiquer une activité physique suffisante dans la journée.

Si nécessaire, le médecin peut aussi proposer de la mélatonine (pour les personnes âgées ayant un déficit), ou bien des plantes comme la valériane par exemple qui peut favoriser l'endormissement. En ce qui concerne les somnifères, en raison de leur accoutumance sur le long terme, ils sont à éviter ou utiliser sur la plus courte durée possible.

En savoir plus : "Bien dormir, ça s'apprend !" de Benjamin Lubszynski.