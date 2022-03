L’infusion sud-américaine pourrait être cancérogène

L'ESSENTIEL Le maté contient de la caféine qui peut empêcher de dormir voire, dans les pires cas, provoquer des insomnies.

Certains consommateurs de maté ont déjà ressenti des palpitations, des maux de tête ou d’estomac, de l’anxiété ou encore de la nervosité.

"Des doses élevées et une consommation prolongée de thé maté sont associées à un risque accru de cancer de la prostate, de la vessie, de la bouche, de l'œsophage, des poumons, de la tête et du cou", estiment des chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center dans le magazine Oh my Mag. Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe uruguayenne a mené ses travaux sur plus de 1 000 personnes. Leurs résultats viennent d’être publiés dans la revue Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention.

60 fois plus de risque de cancer…

Selon les scientifiques, les personnes qui boivent souvent du maté, un thé venu d’Amérique du Sud, auraient 60 fois plus de risques de développer un cancer du poumon, des voies respiratoires ou du système digestif comparativement à ceux qui n’en consomment pas régulièrement.

…notamment dû à la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques

Mais pourquoi cette boisson aurait-elle une incidence sur nos voies respiratoires ? La raison tient à la composition du maté, très concentré en hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP. Ces molécules lui donnent le goût fumé qu’apprécient ses amateurs… Mais ce qu’ils ignorent, c’est que les HAP sont aussi présentes dans la fumée de tabac. Les calculs des chercheurs estiment qu’à partir de 50 grammes de maté par jour les dommages sur la santé reviendraient à fumer au moins 100 cigarettes en une seule et même journée, soit l’équivalent de cinq paquets.

Les meilleurs thé pour notre santé

Des dangers considérables et, pourtant, le maté a plutôt bonne réputation auprès des amateurs de thé. Il est connu comme ayant de nombreuses vertus : antioxydantes, minceurs, énergisantes, stimulantes, etc. Mais cette étude pourrait bien décourager ses adeptes. Dès lors, par quoi le remplacer ? Dans son dernier numéro, publié en mars, le magazine 60 millions de consommateurs dresse une liste des meilleurs thé pour notre santé.

Plus de 16 substances problématiques

Qu’il s’agisse de thés ou d’infusions, les experts du magazine recommandent de consommer ceux certifiés bios de certaines marques comme le Thé Noir Bio English Breakfast de Clipper, l’Earl Grey de Kusmi Tea, Breakfast Terra Etica, Paysans d’Ici, Romon Nature ou encore Jardin Bio. Des conseils à prendre très au sérieux car seize substances jugées “problématiques” ont été décelées par l’association sur les près de cinquante marques qui ont été analysées.