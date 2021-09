Le thé rend-il vraiment plus intelligent ?

L'ESSENTIEL La consommation quotidienne et régulière de thé améliore les fonctions cognitives lors de la résolution d'énigmes.

Le thé réduirait la fatigue cognitive.

Boire du thé aiderait à booster les capacités cognitives. Dans une étude publiée dans la revue Food Quality and Preference, des chercheurs de l’université de Pékin ont suggéré que la consommation quotidienne de thé permettrait d’améliorer les résultats lors de tâches créatives avec un niveau élevé de difficulté.

Les avantages augmentent avec le temps

La consommation de thé permet d’améliorer les capacités cognitives, essentiellement pour ceux qui en boivent régulièrement. “Nos résultats suggèrent que le thé peut aider à améliorer les performances mentales face à une tâche particulièrement difficile, a rapporté le psychologue Lei Wang, auteur principal de l’étude. Notre recherche suggère également que les buveurs de thé habituels voient de plus grands avantages cognitifs par rapport aux buveurs de thé occasionnels.”

Moins de fatigue cognitive

Le thé pourrait également permettre aux consommateurs de moins se fatiguer pendant qu’ils effectuent une tâche. “Les participants du groupe thé étaient plus heureux et plus intéressés par la tâche que ceux du groupe eau. Les résultats ont une signification pratique importante pour ceux qui sont engagés dans un travail créatif ou ceux qui sont sujets à la fatigue”, rapportent les chercheurs.

Pour l’étude, ils ont soumis 100 participants à une série d’exercices. Il s’agissait d’association de mots et des énigmes à résoudre. Au préalable, chaque volontaire a bu une tasse d’eau chaude ou de thé noir.