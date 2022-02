Le secret pour séduire : être en bonne santé !

L'ESSENTIEL Alimentation déséquilibrée, sommeil de mauvaise qualité, âge ou encore stress sont des facteurs pouvant affaiblir le système immunitaire.

Il est toutefois possible de renforcer ses défenses immunitaires en privilégiant une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie.

La beauté n’est pas seulement dans l’œil de celui qui la regarde. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, elle est aussi liée au… système immunitaire !

C’est la conclusion à laquelle sont en tout cas parvenus les auteurs de travaux, rattachés à la Texas Christian University, aux États-Unis. En s’intéressant au lien entre attraction physique et santé physique, ils se sont aperçus que les personnes dotées d’un système immunitaire performant pour combattre les infections étaient aussi celles qui étaient considérées comme es plus séduisantes.

Un système immunitaire plus performant

Pour parvenir à cette étonnante conclusion, les scientifiques ont recruté 159 étudiantes et étudiants, qu’ils ont soumis à des tests sanguins et dont ils ont photographié le visage. Les participants devaient avoir une "expression faciale neutre" et les femmes ne devaient pas être maquillées.

Ensuite, 492 volontaires différents ont été invités à évaluer l'attrait facial des participantes sur la base des photos. Les chercheurs ont recueilli leurs évaluations et les ont confrontées aux résultats des tests sanguins.

Verdict : des traits traditionnellement liés à l'attractivité – un visage symétrique, une peau claire, des pommettes saillantes, des yeux brillants et des lèvres rouges - peuvent être des signes que le corps est plus apte à combattre les infections, selon l'étude des tests sanguins. En effet, le sang des participants jugés plus attrayants présentait des taux plus élevés de phagocytose, "le processus par lequel des globules blancs spécifiques ingèrent des particules étrangères comme les bactéries", et "une croissance bactérienne plasmatique plus faible, ce qui indique que l'attrait peut être lié à l'immunité antibactérienne", détaille l’étude.

Un cerveau programmé pour rechercher des partenaires en bonne santé

D’après les auteurs de cette étude, si les personnes sont attirées par les gens séduisants, c’est non seulement en raison de leur apparence, mais aussi parce que le cerveau est "programmé" pour rechercher des partenaires en bonne santé. Aussi, "les perceptions de l'attractivité peuvent jouer un rôle plus important dans l'orientation du choix des partenaires dont le système immunitaire fonctionne bien".

Toutefois, souligne Summer Mengelkoch, qui a dirigé l’étude, les personnes se considérant comme moins attrayantes ont encore leurs chances de séduire. "Grâce à la médecine moderne, les infections ne sont plus aussi mortelles qu'avant, alors il se pourrait que les gens revoient leurs critères à la baisse, et commencent à donner une chance aux personnes moins attrayantes."