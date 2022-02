Au canada, les médecins peuvent désormais prescrire des balades dans la nature

L'ESSENTIEL 16 millions d'hectares de forêt couvrent aujourd'hui la France.

En 2020, 80,87 % des Français vivaient dans des espaces urbains.

Les médecins canadiens peuvent désormais "prescrire" des balades dans la nature à leurs patients. Depuis le début de l’année, le programme PaRx permet à ces professionnels de santé de donner des billets gratuits aux malades leur permettant d’accéder aux grands parcs naturels du pays.

Moins de stress et une meilleure immunité

Passer plus de temps dans la nature a en effet de nombreux effets positifs sur la santé mentale, comme l’amélioration de l’estime de soi ou la réduction du stress, de la dépression, de l'anxiété, des troubles de l'attention (TDAH) et du syndrome de stress post-traumatique. Des recherches ont également montré que l'exposition régulière à des environnements naturels améliore la mémoire, la flexibilité cognitive, l'attention, le système immunitaire et même le fonctionnement du cœur.

Tous ces impacts positifs sur la santé des espaces verts, par ailleurs connus au Japon depuis des millénaires, sont autant dus à l’activité physique qu’engendre les promenades qu’à la connexion particulière de notre cerveau avec la nature. De nombreuses expériences montrent ainsi que le simple fait de regarder de belles images de plages ou d'écouter le chant des grillons peut avoir des effets bénéfiques sur le corps et l’esprit.

Et en France ?

En France, les médecins traitants ne peuvent pas encore délivrer des immersions dans la nature sur ordonnance. En revanche, depuis 2017, ils peuvent prescrire à leurs patients des séances préventives de "sport santé", et même du "sport sur ordonnance" pour traiter certaines pathologies chroniques, comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les affections respiratoires, l'obésité ou les suites d'un cancer.