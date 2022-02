Comment réagir si votre enfant rapporte ?

Si rapporter est plus fréquent vers l'âge de 4 ans, c'est qu'à cet âge l'enfant prend conscience de ce qui peut causer de l'inquiétude ou de la joie chez les adultes. En prévoyant mieux les réactions, il cherche à ce que l'autre soit réprimandé mais aussi à se faire bien voir.

Pourquoi l'enfant dénonce-t-il ?

Vers l'âge de 4 ans, quand il comprend mieux la différence entre un bon et un mauvais comportement, l'enfant rapporte le méfait d'un autre pour vérifier qu'il a bien compris une nouvelle règle par exemple et que c'est interdit.

Cependant, il peut aussi rapporter pour se sentir l'allié de l'adulte dans l'application de la discipline, et créer ainsi de la compétition avec les autres enfants.

Comment réagir face à un rapporteur ?

Encourager ce type de comportement peut donner l'impression à votre enfant que c'est en nuisant aux autres qu’il pourra obtenir l'attention de l'adulte. C'est pourquoi lorsqu'il dénonce, proposez-lui de parler directement à l'enfant concerné tout en lui précisant que c'est aux adultes de voir ce qu'il se passe et d'intervenir si besoin.

Ensuite, adressez-vous directement à l'enfant accusé pour l'inciter à dire la vérité sans que les autres n'interviennent. Si l'enfant se plaint et a besoin d'être consolé, faites-le, puis invitez-le à dire à l'autre pourquoi il se sent blessé par la situation, et demandez au fautif de réparer si possible.

Pour éviter qu’il recommence, incitez votre enfant à parler directement de ses désaccords avec les autres enfants, vous lui apprenez à trouver des solutions par lui-même ou avec les autres.

En savoir plus : "Nico, rapporteur !" de Hubert Ben Kemoun et Régis Faller.