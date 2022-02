Comment soigner ses cauchemars ?

S'il est tout à fait normal de faire des cauchemars quand on traverse un événement de vie difficile ou un traumatisme, ces mauvais rêves peuvent engendrer un inconfort dans le quotidien pouvant aller même jusqu'à de l'anxiété ou une dépression. Avant d'en arriver là, il existe des solutions.

Devenir le scénariste de ses cauchemars

Se réveiller dans un état de panique après un cauchemar douloureux qui empêche de se rendormir et engendre des conséquences dans le quotidien peut-être le signe que la "digestion" d'un événement de vie difficile n'arrive pas à se faire. Dérivée des Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC), la thérapie par Répétitions d'Imagerie Mentale (RIM) a fait ses preuves pour réduire la fréquence des cauchemars et les symptômes associés d'environ 70 %.

Cette approche consiste à retravailler le scénario du rêve pendant 30 minutes à 1h puis à le revisualiser tous les soirs pendant 5 minutes avant le coucher. Pour cela, l'imagination est sans limite, vous pouvez par exemple remplacer les personnages, les éléments négatifs, l'ambiance ou les scènes par une histoire positive.

Les autres méthodes pour traiter les cauchemars

Si la TCC peut être très utile pour travailler sur le sommeil et l'endormissement, grâce à la visualisation, dans certains cas on peut aussi avoir recours à l'EMDR, une technique de désensibilisation par les mouvements oculaires, en particulier lorsqu’un traumatisme est en jeu.

En ce qui concerne les médicaments, les somnifères sont déconseillés du fait de la modification de la structure du sommeil qu'ils entraînent et qui peut augmenter les cauchemars. Si les cauchemars sont répétitifs et vous gâchent la vie, il est préférable consulter un spécialiste du sommeil.

En savoir plus : "Manuel de guérison des cauchemar" de Benjamin Putois.