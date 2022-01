Pascal Soetens se confie sur sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson

L'ESSENTIEL La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique qui évolue différemment d’un malade à un autre.

L’âge moyen de décès des patients atteints de la maladie de Parkinson est de 84 ans.

"C'est très, très dur de voir ses parents comme ça. Je ne souhaite à personne de vivre ça mais ça fait partie des épreuves de la vie". Dans une interview relayée par Closer, Pascal Soetens, ex animateur de la célèbre émission de téléréalité Pascal le grand frère, a fait de douloureuses confidences sur ses parents.

"Je veux partir"

Sur son père, d’abord, qui a mis fin à ses jours, épuisé par sa polyarthrite, une douloureuse maladie articulaire. Et sur sa mère, ensuite, atteinte de la maladie de Parkinson. "C'est très difficile parce qu'elle commence à moins marcher, elle a beaucoup de mal à s'exprimer et tremble beaucoup", se désole l’éducateur, qui va la voir dans sa maison de retraite le plus souvent possible.

La star du petit écran rapporte aussi de récents propos de sa mère, qui vit très mal les conséquences de la crise sanitaire. "Pascal, j'en ai marre, je veux partir. Qu'est-ce que c'est que cette vie ? On est enfermés, l'État nous empêche de sortir, de bouger, on est tous vaccinés, mais je ne peux pas aller voir ma voisine qui n'est pas Covid et on m'oblige à rester enfermée dans une chambre de 15 mètres carrés", lui aurait-elle confié.



La maladie de Parkinson est la maladie neurologique qui a le plus augmenté entre 1990 et 2015 : le nombre de ses victimes a doublé. Fin 2015, le nombre de patients parkinsoniens traités était de l’ordre de 160 000, avec environ 25 000 nouveaux cas par an. En 2030, le nombre de patients parkinsoniens aura augmenté de 56% par rapport à 2015, avec une personne atteinte sur 120 parmi celles âgées de plus de 45 ans*.