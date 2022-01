Les épidémies de bronchiolite et de grippe refluent

L'ESSENTIEL D'origine virale, la grippe est une infection respiratoire aiguë qui peut être grave chez les personnes les plus fragiles.

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu.

Selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France, les épidémies de bronchiolite et de grippe tendent à diminuer.

Fin de l’épidémie de bronchiolite en Ile-de-France

Les experts notent ainsi une forte diminution des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, qui marque la fin de l’épidémie en Ile-de-France et le passage en phase post-épidémique dans les Hauts-de-France et la Normandie. La Martinique reste néanmoins dans une position critique.

Concernant la grippe, santé publique France constate une stabilisation des indicateurs de l’activité virale en médecine de ville, ainsi qu’une diminution des passages aux urgences et des hospitalisations, malgré la co-circulation des virus grippaux A(H1N1)pdm09 et A(H3N2). En Outre-mer, la Réunion et Mayotte sont toujours en phase épidémique.

"Une couverture vaccinale insuffisante"

"Les premières estimations de la couverture vaccinale au 30/11/2021 indiquent qu’elle est insuffisante, à la fois chez les personnes à risque de forme grave de la grippe et chez les professionnels de santé", déplorent par ailleurs les experts en santé publique. "Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’adoption systématique des gestes barrières et la vaccination antigrippale sont des moyens efficaces pour se prémunir contre la grippe et ses complications", ajoutent-ils. A noter que la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’à fin-février.