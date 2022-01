Pour rester en bonne santé, il ne faut pas avoir peur de vieillir !

L'ESSENTIEL La perception positive ou négative du vieillissement a un impact sur l'état de santé

Les personnes qui se sentent diminuées par le vieillissement souffrent davantage d'hypertension, de maladies cardiaques ou de troubles cognitifs

Si vous avez peur de vieillir, cela peut avoir un impact sur votre santé ! C'est ce que vient de démontrer une étude réalisée par l'université de l'Oregon. A partir de réponses à des sondages quotidiens durant 100 jours données par 105 adultes de cet état américain âgés de 52 à 88 ans, les chercheurs ont analysé leur niveau de stress perçu et leur santé physique. Résultat, les personnes qui avaient une perception négative de leur vieillissement ont signalé trois fois plus de symptômes de problèmes de santé physique comme l'hypertension, les maladies cardiaques ou les troubles cognitifs que celles qui avaient de leur avancée dans l'âge mûr une vision plus optimiste.

Pour évaluer la manière dont les participants vivaient leur vieillissement, des questions telles que :"sentez-vous les difficultés s'accumuler sans pouvoir les surmonter" ou "en vieillissant, êtes-vous moins utile". Les conclusions qui ont été tirées des réponses montrent, selon Dakota Witzel, auteur principal de l'étude, que "les schémas de pensée ou de conversation qui renforcent ou exagèrent certains stéréotypes du vieillissement ont un impact physique sur la vie des gens".

Les stéréotypes négatifs du vieillissement

"Tout le monde devrait créer des images positives d'eux-mêmes à l'avenir en tant qu'adultes plus âgés, précise Karen Hookert, co-auteur de ce travail, cela aiderait à contrebalancer les stéréotypes négatifs du vieilissement".

Certes mais comment influencer positivement la perception que chacun peut avoir de sa situation ou de son avenir en prenant de l'âge ? "L'auto-perception du vieillissement est un domaine où des interventions simples peuvent faire la différence , à commencer par le fait de reconnaître qu'une vision positive aura un impact sur votre santé physique, répond Dakota Witzel, cela ne signifie pas qu'il faille rejeter les vrais problèmes de santé ou afficher un faux sourire mais que des avantages peuvent être perçus par ceux qui travaillent consciemment à être positifs, c'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice'".