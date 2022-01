Emmanuel Macron annonce une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose

L'ESSENTIEL L’endométriose se définit comme la présence en dehors de la cavité utérine de tissu semblable à la muqueuse utérine qui subira, lors de chacun des cycles menstruels ultérieurs, l’influence des modifications hormonales.

Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose.

"C’est une maladie qui touche plus de 2 millions de Françaises et qu’on met en moyenne sept ans à diagnostiquer. Nous devons tout faire pour qu’elle soit mieux connue, diagnostiquée, traitée et accompagnée. C’est le but de la stratégie que nous lançons aujourd’hui". Dans une vidéo postée sur Instagram, le Président Emmanuel Macron a dévoilé les contours de son plan de lutte contre l’endométriose.

Deux axes d’action

Aucun budget ni calendrier n’ont été concrètement annoncés, mais deux axes d’action majeurs se dessinent : le développement de la recherche et l’amélioration de l’accès aux soins, avec la création d’au moins un centre d’expertise par région, capable de prendre en charge les cas les plus difficiles.

Par ailleurs, un comité de pilotage, qui sera bientôt mis en place par le ministre de la Santé Olivier Véran, établira un cahier des charges national puis déléguera des moyens aux ARS afin de lancer des appels à projet. “Il s’agit d’une stratégie nationale, d’une ambition, et le lancement d’un mouvement d’ampleur sur la maladie. Les mises en œuvre concrètes auront de facto lieu avec un comité de pilotage”, explique le Gouvernement au Huffpost.

Plusieurs formes d'endométriose

Caractérisée par la présence et la diffusion de cellules de l’endomètre en dehors de son site naturel (cavité utérine), l’endométriose peut prendre plusieurs formes, comme l’adénomyose (quand elle gagne le myomètre), l’endométriose pelvienne profonde (si elle siège en sous-péritonéal ou envahit les organes pelviens) ou encore l’endométriose pelvienne superficielle (pour l’atteinte péritonéale).



L’endométriose se manifeste par un ensemble très suggestif de symptômes :

– des douleurs pendant les règles (algoménorrhée) et pendant les rapports sexuels (dyspareunie), évoluant vers la chronicité ;

– des symptômes urinaires ou digestifs survenant pendant les règles;

– une infertilité, dont la cause est multifactorielle.

"Ces symptômes retentissent progressivement et gravement sur l’état général de la malade : équilibre psychologique, aptitude au travail, vie sexuelle, conjugale ou familiale", explique l’Académie de médecine.

Ci-dessous, le témoignage de Yasmine Candau dans l'émission "Ma vie avec l'endométriose" :