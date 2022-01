L'obligation du port du masque peut-elle être contre-productive ?

L'ESSENTIEL Les effets de l'obligation du port du masque pourrait contre la circulation du SARS-CoV-2 pourraient être limités par un moindre respect des règles de distanciation sociale

Cela serait dû au phénomène appelé "compensation des risques"

Cela s'appelle la "compensation des risques". A en croire une étude publiée ce 10 janvier dans le BMJ Global Health et réalisée par des chercheurs de l'université de Leeds, l'effet du port du masque sur la réduction des contaminations par le SARS-CoV-2 pourrait être limité par un sentiment de sécurité impliquant davantage de comportements à risque et notamment un relâchement sur la réduction des interactions sociales. Cette étude a été menée à partir de données recueillies au Bengladesh, mais ses auteurs affirment que ses résultats s'appliquent "beaucoup plus largement".

La "compensation des risques", c'est par exemple lorsque les motocyclistes, se sentant protégés par leur casque, roulent plus vite et moins prudemment. Et c'est ce qui se passerait avec le port du masque. Dans les jours qui ont suivi son caractère obligatoire au Bengladesh en juillet 2020, le nombre des déplacements des personnes vers des zones commerciales ou de loisirs ont augmenté en 7 jours de 5,8%, leur utilisation des transports de 5,9% et leur présence sur leur lieu de travail de 2,6%. Pour recueillir ces éléments, les chercheurs ont utilisé les données de mobilité des téléphones mobiles Android, les personnes étant enregistrées comme étant soit chez elles, soit dans les transports, soit dans les zones commerciales soit sur leur lieu de travail. Et cette augmentation constatée du nombre de trajets effectués a été associée de façon "statistiquement significative", à une augmentation des cas de Covid-19.

Un signal permettant de reprendre une vie normale

"Les gens ont peut-être considéré l'annonce selon laquelle ils seraient tenus de porter un masque comme un signal leur permettant de reprendre une vie normale", souligne le Dr Ziad Wadud qui a dirigé cette étude et qui rappelle que "les couvre-visage, lorsqu'ils sont portés correctement peuvent réduire la circulation du virus". Mais pour lui, les avantage du port du masque "pourraient être diminués ou complètement perdus si le message concernant cette obligation n'est pas clair et que celle-ci n'est pas présentée comme une mesure supplémentaire à la limitation des déplacements et des interactions sociales".

"L'obligation du port du masque pouvant entraîner cet effet de compensation des risques qui peut réduire l'efficacité de la mesure, il est important que les décideurs le prennent en compte pour mieux concevoir les politiques de prévention contre la Covid-19", ajoute le co-auteur de l'étude, le Dr Sheikh Mokhlesur Rahman.