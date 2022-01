Consommer du cannabis avant 16 ans double le risque de connaître le chômage à l'âge adulte

L'ESSENTIEL 40% des jeunes de moins de 17 ans en France déclarent avoir consommé du cannabis

Les conséquences de cette consommation sont une perte de concentration et de motivation qui pèsent sur la réussite scolaire

Elle augmente fortement le risque de rencontrer des difficultés d'insertion professionnelle à l'âge adulte

Fumer du cannabis à l'adolescence n'est pas seulement augmenter le risque d'une moins bonne réussite scolaire en raison des difficultés de concentration et de motivation liées à cet usage. Cela impliquerait aussi de devoir affronter plus tard des situations de chômage. C'est ce qu'indique une étude réalisée par l'INSERM et publiée dans la revue Drug and Alcohol Dependance.

Alors que 40% des jeunes de moins de 17 ans en France déclarent avoir consommé du cannabis durant l'année écoulée et que notre pays connait l'un des plus hauts niveaux de consommation de cette drogue, l'étude établit un lien entre l'expérimentation du cannabis dite précoce (avant 16 ans) et les difficultés d'insertion professionnelle à l'âge adulte. C'est en analysant la situation de près de 1 500 jeunes adultes sur une période de 9 ans entre 2009 et 2018 que les chercheurs sont parvenus à cette conclusion.

Un risque de chômage deux fois plus élevé pour ceux qui ont consommé avant 16 ans

En entrant davantage dans le détail, leur étude précise que d'avoir débuté la consommation de cannabis avant 16 ans multiplie par deux le risque de connaître une période de chômage à l'âge adulte par rapport à ceux qui n'ont jamais consommé ce stupéfiant, un risque qui n'augmente que de 39% si la première consommation de cannabis n'a eu lieu qu'après 16 ans. Toujours sur le registre de l'impact négatif de l'usage du cannabis à l'adolescence sur l'emploi à l'âge adulte, celui-ci multiplie par trois le risque de connaître plusieurs périodes de chômage pour ceux qui ont consommé avant 16 ans et l'augmente de 51% pour ceux qui ont consommé après 16 ans.

L'impact du cannabis sur la vie sociale et économique

"Ces résultats montrent que l'âge de la première expérience du cannabis est associé à des conséquences néfastes non seulement sur la santé mais aussi sur la vie sociale et économique des personnes et que reporter le plus tard possible cette expérimentation devrait être un objectif des politiques publiques", souligne Maria Melchior, directrice de recherche à l'INSERM et auteure de l'étude.