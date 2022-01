Décès des frères Bogdanoff : ce que l’on sait sur les vrais jumeaux

L'ESSENTIEL Connus pour avoir animé l’émission de science-fiction « Temps X », Igor et Grichka Bogdanoff ont été emportés par la Covid-19.

Ils n’étaient pas vaccinés.

Contrairement aux faux jumeaux, les frères ou soeurs monozygotes proviennent de la division d'un unique œuf fécondé.

Ils ne s’entendent pas toujours bien

Les frères Bogdanov étaient fusionnels, mais les vrais jumeaux ne s’entendent pas forcément. "Même si l'image d'une relation parfaite entre jumeaux est souvent répandue, il n'est pas rare, loin de là, de constater une mésentente dès l'enfance. Chez certains couples, une relation de “dominant” et de “dominé” s'installe en fonction des activités et du contexte", explique la psychologue Claire Lewandowski. Ainsi, les sœurs jumelles Marine et Océane El Himer, toutes deux stars de téléréalité, entretiennent devant les caméras une relation houleuse depuis de nombreuses années. "Le comportement de l'entourage n'y est pas pour rien, en particulier lorsqu'il met l'accent sur la comparaison dans la réussite scolaire, le sport ou les amis", précise Claire Lewandowski.

Ils ont les mêmes habitudes alimentaires

En revanche, les jumeaux monozygotes aiment généralement manger la même chose, comme l’ont démontré il y a peu des chercheurs du King's College de Londres (une particularité que l’on ne retrouve pas chez les faux jumeaux, NDLR).

Ils n'ont pas les mêmes problèmes de santé

Au-delà des habitudes alimentaires, les vrais jumeaux n’ont pas forcément les mêmes parcours de soins. Ainsi, dès la grossesse, la place qu’ils occupent dans l’utérus fait que les vrais jumeaux peuvent naitre avec des poids et des pathologies différentes. Dans la même idée, une étude a démontré que si une sœur jumelle monozygote fume régulièrement et l’autre non, la première aura une densité osseuse moins importante que la seconde.

Ils ont de petites différences génétiques

Bien que très semblables en de nombreux points, les vrais jumeaux ne sont pas non plus exactement les mêmes biologiquement. Selon une récente recherche, les frères monozygotes cumulent en moyenne 5,2 différences génétiques à la naissance. “Environ 15% des paires de vrais jumeaux en ont même plus, certaines allant jusqu'à 100”, précisent les auteurs.

Ils peuvent se donner leur peau

Dernière particularité des vrais jumeaux : ils peuvent se donner leur peau si elle est endommagée. En 2017, les équipe du Pr Maurice Mimoun et du Pr Alexandre Mebazaan ont réussi une greffe de peau presque totale entre deux frères monozygotes. Le patient Franck Dufourmantelle avait été brûlé à 95% des suites de l'explosion d'un bidon sur son lieu de travail.